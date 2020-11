'League of Legends' rompe YouTube con video musical de K-Pop

El tema 'The Baddest' consiguió más de 7 millones de reproducciones en tan sólo 24 horas.

Riot Games y 'League of Legends' se acaban de anotar otro éxito; pero ahora no por el juego o alguna competencia de esports, sino por el lanzamiento de 'The Baddest' el nuevo sencillo de la banda virtual K/DA, integrada por campeonas de 'LoL'.

El tema de K-Pop fue lanzado el 27 de agosto y en menos de 24 horas consiguió 7 millones de reproducciones en YouTube, superando todas las expectativas y situándose como uno de los videos más populares de 2020.

En la ficción, K/DA está integrado por Ahri, Kai'Sa, Evelynn y Akali; no obstante, en el mundo real, el tema es interpretado por Bea Miller y Wolftyla, así como SOYEON y MIYEON del grupo femenino de K-Pop (G)I-DLE, quienes también en POP/STARS, el primer tema de K/DA.

K/DA lanzará un EP completo

Riot Games tiene grandes planes para su grupo K/DA de 'League of Legends', pues anunciaron que se lanzará un EP completo inspirado en esta temática, el cual estará disponible próximamente en este 2020.

Incluirá el sencillo 'The Baddest, así como nuevas canciones en colaboración de varios artistas, los cuales serán revelados más adelante. Será publicado por la disquera Riot Games Music, que ya tiene experiencia con los proyectos DJ Sona, True Damage y Pentakill.

Inspirados por el K-Pop, y en asociación con artistas como SOYEON y MIYEON de (G)I-DLE; Madison Beer; y Jaira Burns, es que se le dio vida a K/DA, presentando una versión virtual de un grupo de Pop tradicional derivado de los personajes de 'League of Legends'.

K/DA se convirtió en una sensación en 2018 con su sencillo POP/STARS, que alcanzó los puestos más altos en iTunes (#1 en la lista de K-pop, #2 en la lista de pop), Billboard (#1 en World Digital), y más de 170 millones de reproducciones en plataformas de streaming.