Tal parece que el final que todos esperaban de Attack on Titan no llegará pronto pues en un comunicado, MAPPA ha revelado que la parte 3 de Season Final se dividirá en dos partes.

Tal y como explicó MAPPA en su comunicado y en el primer teaser de la Season Final parte 3, la han tenido que dividir en dos partes pero ¿por qué?

Shingeki no Kyojin, nombre de Attack on Titan, se ha dividido en dos la parte 3 de la Season Final debido a que tenían más trabajo para animar la parte de la Temporada final de lo que habían pensado.

Según dicho comunicado, en un principio MAPPA tenía planeado lanzar toda la parte 3 de la Season Final, teniendo así una conclusión definitiva de Attack on Titan para el próximo 3 de marzo.

No obstante, se dieron cuenta que lanzar de una vez toda la Season Final de Attack on Titan, no iba a ser posible por lo que se ha tomado la decisión de dividirla en dos partes.

¿Cuándo se estrenará Attack on Titan parte 3 de Season Final?

A través de un comunicado, MAPPA ha revelado que su exitoso anime Attack on Titan, el cual estaba a punto de estrenar su parte 3 de la temporada final, se volverá a dividir en 2.

Esto debido a la carga de trabajo que tenían al animar toda la temporada final de Attack on Titan, por lo que la parte 3 de Season Final se dividirá en dos partes.

Según el tráiler lanzado para anunciar la parte 3 de la Season Final y su división en dos partes, Attack on Titan llegará el próximo 4 de marzo.

La segunda parte de la parte 3 de Season Final de Attack on Titan, se espera se lance también durante este 2023 aunque no se ha dado una fecha oficial para este segundo estreno.

MAPPA dividiendo la última temporada de Attack on Titan por tricentésima nonagésima quinta vez pic.twitter.com/YYcdoYPddI — ⚡ Rebeca ⚡ (@LotteYanson_) January 17, 2023

Memes se preguntan cuándo verán el final de Attack on Titan

MAPPA ha anunciado que la parte 3 de la Season Final 3 de Attack on Titan, se dividirá en dos debido a la carga de trabajo.

Como era de esperarse, los memes no se tocaron el corazón al preguntarse en redes cuándo es que se verá el final de Attack on Titan.

Pues desde hace ya varios años que están retrasando el final de Attack on Titan, tanto que incluso los memes lo saben.

Y ahora que la parte 3 de la Season Final de Attack on Titan se dividirá en dos, los fans piden que ya terminen y paren con su sufrimiento.

Memes de Attack on Titan sobre su temporada final (Especial )

