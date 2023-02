Luego de que hace unas semanas se revelara que el final de Attack on Titan se dividirá en dos partes, ahora se ha revelado que el Season Part 3 será un especial de una hora.

Tal y como confirmó Crunchyroll , Attack on Titan tendrá un especial de una hora para el Final Season Part 3.

La cuenta oficial de Attack on Titan en Japón, también conocido como Shingeki no Kyojin, que la primera mitad de su final se emitirá como un especial de una hora en NHK-4.

Es decir que para el próximo 4 de marzo del 2023 a las 12:25 am . hora de Japón, estará disponible la primera parte del final de Attack on Titan Season Part 3.

Y la segunda mitad del final de Attack on Titan, se estrenará este 2023; aunque no han dado una fecha oficial para ello.

Además del final de una hora de Attack on Titan, habrá especiales

En un comunicado de MAPPA , se ha revelado que la primera parte del final de Attack on Titan Season Part 3, se emitirá en un especial de una hora en Japón.

Pero este final de una hora de Attack on Titan no llegará solo, pues se espera que para el 25 y 27 de febrero, se emitan especiales.

Estos traerán los momentos más importantes que la serie de Attack on Titan ha tenido hasta la fecha.

Asimismo, no se sabe si es que la segunda parte del final de Attack on Titan -de la cual aún no dan fecha exacta-, también llegará con un par de especiales como esta primera entrega.

La última temporada de Attack on Titan, uno de los animes más aclamados en los últimos años, estrenó su última temporada el pasado 2020 .

Sin embargo, hasta el 2022 fue cuando se estrenó la segunda parte de esta última temporada de Attack on Titan para finalmente darse a conocer que también el final, estará dividido en dos partes.