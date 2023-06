El doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse sigue dando de qué hablar, ahora el siempre vocal Lalo Garza, habló al respecto.

En su cuenta de Twitter, Lalo Garza mencionó que ya había visto Spider-Man: Across the Spider-Verse, obviamente en español, así que ya podía mencionar algo del doblaje.

Esto luego que en todo el fin de semana de estreno de la película, se atacara y defendiera por igual el trabajo de localización, principalmente el de los influencers.

El actor de doblaje de Dragon Ball Z no fue muy puntual; pero sí dijo lo que opinaba en general del trabajo realizado.

Spider-Man Across the Spider-Verse (Sony)

Lalo Garza tiene una buena impresión del doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Contrario a lo que muchos hubieran imaginado, Lalo Garza fue bastante relajado con Spider-Man: Across the Spider-Verse; no sólo eso, tuvo buenas palabras para el doblaje.

Lalo Garza menciona que el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse está bastante bien, y esto se debe principalmente al director.

Gerardo García fue quien se encargó de la localización de la película, entregando un muy buen proyecto en la opinión de Lalo Garza, mandándole una felicitación.

En cuanto a los influencers, declaró que la mayoría dicen una frase y son fáciles de ignorar; aunque incluso para decir una palabra se debe de actuar bien y varios no lo hacen.

Sin embargo, como su participación es fugaz, no hay tanto problema, pues no afectan la calidad general del producto.

Destacó principalmente a Javier Ibarreche y Alex Montiel, aunque cree que el primero lo pudo haber hecho mejor, pues se escuchaba como en sus videos.

Lalo Garza sobre el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Especial)

A muchos fans no le agradaron los influencers en Spider-Man: Across the Spider-Verse

A pesar de las palabras de Lalo Garza, muchos fans no toleraron a los influencers en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Principalmente mencionaron que se notaba bastante la baja en la calidad de las voces, comparada con actores y actrices de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Juan Guarnizo y Andrés Navy fueron los que se llevaron más criticas, incluso asistentes en las salas de cine han declarado que al escucharlos mucha gente abucheó.

Sin embargo, de la misma manera que menciona Lalo Garza, Javier Ibarreche es el que sale mejor parado, pues aunque no hace un trabajo perfecto, se nota el esfuerzo que puso.

JuansGuarnizo llama a boicotear los MTV Miauw por tráfico de influencias (Instagram @juansguarnizo)

Con información de Lalo Garza.