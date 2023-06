En redes sociales se ha viralizado el momento en el que se va la luz en un Cinépolis durante la función de Spider-Man: Across the Spider-Verse, pero en vez de reclamar, los usuarios recrearon el meme de Spider-Man: No Way Home.

Una de las películas más esperadas por los usuarios sin duda alguna es Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Pues es la continuación de una de las películas animadas más aclamadas: Spider-Man Into the Spider-Verse.

Sin embargo, las fallas técnicas siempre aparecen cuando menos se lo esperan, tal y como le ocurrió al usuario de TikTok @antonio__jassoo, video que ya se ha hecho viral con 440.4 mil reproducciones.

Así recrearon el meme de Spider-Man: No Way Home en función de Spider-Man: Across the Spider-Verse

En TikTok se ha hecho viral la forma en cómo unos usuarios recrearon el meme de Spider-Man: No Way Home durante una función de Spider-Man: Across the Spider-Verse, luego de que se fuera la luz.

Y es que en el video de TikTok se reveló que al Cinépolis que fue el usuario, durante la función de Spider-Man: Across the Spider-Verse se fue la luz.

No obstante, en vez de reclamar, quienes estuvieron presentes aprovecharon el momento para recrear el meme de Spider-Man: No Way Home.

El Duende Verde protagoniza meme cuando se va la luz en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Pues con la sombra de las manos proyectada en la pantalla al no haber luz, los asistentes de Spider-Man: Across the Spider-Verse comenzaron a hacer la voz del Duende Verd e, personaje de Spider-Man: No Way Home.

Específicamente comienzan a decir “¿Puede salir a jugar Spider-Man?”, lo cual desató las risas entre quienes fueron a ver Spider-Man: Across the Spider-Verse y terminaron sin luz.

Y es que tal y como recogen en los comentarios, ahora ya no es que se molesten en el cine cuando se va la luz -como en la función de Spider-Man: Across the Spider-Verse-, sino que aprovechan para sacar las risas de los asistentes.