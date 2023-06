En redes sociales ya circula la parte que JuanSGuarnizo hizo para el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse, y los memes lo entierran asegurando que parece fandub.

Este 1 de junio ha llegado a las salas de cine la película animada Spider-Man: Across the Spider-Verse, la cual en las últimas semanas fue motivo de controversia por incluir a streamers e influencers en su doblaje como JuanSGuarnizo.

JuanSGuarnizo no se preparó para doblar Spider-Man: Across the Spider-Verse

El elenco de las voces en español latino fue en su mayoría de influencers, creadores de contenido o streamers como JuanSGuarnizo -26 años- de Twitch.

Y aunque la mayoría de ellos no cuenta con un extenso diálogo en Spider-Man: Across the Spider-Verse, sí generó todo un debate sobre los llamados startalents y los actores de doblaje.

En donde JuanSGuarnizo fue uno de los más atacados al revelarse que sería parte del elenco de las voces en español de Spider-Man: Across the Spider-Verse y ahora que se filtró, aseguran parece fandub.

Memes se burlan de JuanSGuarnizo tras filtrarse su doblaje en Spider-Man: Across the Spider-Verse (Especial)

Así suena la voz de JuanSGuarnizo en Spider-Man: Across the Spider-Verse a la que le hicieron memes

En redes sociales ya se ha filtrado la parte en la que JuanSGuarnizo prestó su voz, confirmando también al personaje que interpretó para Spider-Man: Across the Spider-Verse y aseguran parece fandub.

Siendo este nada más y nada menos que Spectacular Spider-Man, el cual salió en la serie animada del 2008 y el cual es uno de los más queridos por los fans del Hombre Araña.

Si bien la filtración del doblaje de JuanSGuarnizo para Spider-Man: Across the Spider-Verse, podría considerarse un spoiler, en realidad su línea dura menos de 4 segundos y ya lo califican de fandub.

En la escena de Spider-Man: Across the Spider-Verse que aseguran parece fandub, Spectacular Spider-Man (JuanSGuarnizo) entabla una breve línea con Miles Morales en donde le dice:

“Sabemos que es duro pero es la verdad, Miles” JuanSGuarnizo cómo Spectacular Spider-Man en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Los memes no perdonaron a JuanSGuarnizo pues, en su opinión y la de los usuarios, terminó por arruinar al personaje de Spectacular Spider-Man en Spider-Man: Across the Spider-Verse, comparándolo con un fandub.

Aunque otros se han mantenido neutrales aseguran que no fue ni mejor ni peor, otros han defendido a JuanSGuarnizo de las críticas por su doblaje en Spider-Man: Across the Spider-Verse tras compararlo con fandub.

El doblaje de Juan Guarnizo como Spectacular Spider-man.

📈💀 pic.twitter.com/5nrw11SZTl — Gamer Engineer 🇲🇽 (@GamerE_Oficial) June 1, 2023

