Spider-Man: Across the Spider-Verse es el estreno de la semana, y vaya que lo hizo bastante bien en su primeros días, superando lo que hiciera La Sirenita hace 7 días.

De acuerdo con los números, Spider-Man: Across the Spider-Verse hizo 120.5 mdd (2.1 mil mdp) en Estados Unidos y 88.1 mdd (1.5 mil mdp) en el resto del mundo.

Lo que nos da un total de 208.6 mdd (3.6 mil mdp) , lo que asegura un éxito para Spidey, tomando en cuenta que la película costó 100 mdd (1.7 mil mdp).

Eso sí, sorprende mucho la taquilla mundial, pues se esperaba un mejor rendimiento para el filme del Hombre Araña; como vemos no superó los 100 mdd.

Aún así, analistas consideran que la película recaudará por lo menos 500 mdd (8.7 mil mdp), lo que hará que sea más exitosa que su predecesora.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

México ama Spider-Man: Across the Spider-Verse

México es un país que gusta mucho de las películas animadas y del Hombre Araña, por ello no es de sorprender que Spider-Man: Across the Spider-Verse sea un éxito en el país.

Spider-Man: Across the Spider-Verse logró 11.6 mdd (203 mdp) , siendo de momento el segundo mercado para Spider-Man: Across the Spider-Verse después de Estados Undidos.

No sólo eso, con dichos números supera la taquilla total mexicana de Into the Spider-Verse, que fue de 170 millones de pesos.

De mantener el paso, podría tener una recaudación total de 650 mdp, como mínimo.

Miguel O'Hara (Spider-Man 2099) en Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

La Sirenita sufre por Spider-Man: Across the Spider-Verse aún así tiene un pequeño respiro

Como se esperaba, Spider-Man: Across the Spider-Verse fue un duro golpe para La Sirenita, principalmente en Estados Unidos, donde acumula 186.2 mdd (3.2 mil mdp).

Esto es apenas 60 mdd más de lo que hiciera la semana pasada, debido al efecto de Spider-Man: Across the Spider-Verse principalmente.

Curiosamente, ahora es en el resto del mundo donde La Sirenita logra un poco de oxígeno, al llegar a los 140.5 mdd (2.4 mil mdp), más del doble de los pésimos 68 mdd iniciales.

En total La Sirenita lleva una recaudación de 326.7 (5.7 mil mdp) , los cuales aún son insuficientes para cubrir todos su gastos de producción y publicidad.

A diferencia del Hombre Araña, que puede resistir el embate de Transformers: El Despertar de las Bestias y The Flash; en las próximas dos semanas el barco de Ariel podría terminar de hundirse.

La sirenita, Avance (Especial)

Con información de The Hollywood Reporter y Box Office Mojo.