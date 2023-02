James Gunn ha comenzado a trabajar en su nueva película de Superman, con una encuesta en Twitter preguntó si el supehéroe debe de llevar calzones o no.

No, no es broma, James Gunn lanzó la importante cuestión que ha mantenido una guerra entre los que están a favor y los que no apoyan que Superman lleve calzones.

Recordemos que el diseño clásico de Superman es con su icónica ropa interior roja sobre su traje azul, pero este diseño fue desechado hace unos años en los cómics de DC y el SnyderVerse.

De ahí que se le pregunte a los fans si desean un diseño clásico de Kal-El o uno más moderno para su próxima película.

James Gunn aclara que todo es una broma sobre Superman

Como era de esperarse, muchos seguidores de James Gunn, así como fans de los cómics, votaron si Superman debe de llevar o no los calzones fuera de los pantalones.

Esto provocó un pequeño debate alrededor de la imagen de Superman, cosa que James Gunn calmó de manera inmediata al afirmar que la encuesta era una broma.

El director aclaró que no dejaría la importante decisión sobre los calzones de Superman a una “nada científica encuesta de Twitter”, cosa que hizo que los fans lo llamaran cobarde.

Aunque también mencionó que podría tomar en cuenta el voto del público, sólo si este le parecía el acertado.

“Por cierto, esto es para divertirse. No vamos a decidir si Superman tiene calzones o no basándonos en una encuesta de Twitter notoriamente no científica.” James Gunn

Los calzones de Superman son cosa seria más allá de la encuesta de James Gunn

Por extraño, ridículo e innecesario que parezca, la encuesta de James Gunn sobre los calzones de Superman tiene un trasfondo bastante serio, por lo menos para fans de los superhéroes.

Muchos consideran que el diseño clásico de Superman (con los calzones de fuera), da una imagen anacrónica del personaje, que no corresponde a la época actual o un live-action.

Se toma como referencia a Batman y la Mujer Maravilla, que cambiaron el diseño de su traje en sus versiones live-action; uno portando armaduras y otra con un estilo griego.

Otro sector señala que esta versión del traje de Superman es la definitiva, pues representa la inocencia y bondad que tiene el personaje .

Contra las interpretaciones serias y violentas de la modernidad.

El portar o no la ropa interior roja, puede afectar la percepción del personaje por parte de la audiencia, de acuerdo a su interpretación del tema que puso James Gunn sobre la mesa.