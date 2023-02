Este 31 de enero por fin se revelaron los planes que James Gunn y Peter Safran tienen para el DCU, entre estos se encuentra una nueva película de Superman la cual no contará con Henry Cavill.

Como muchos recordarán, a inicios de diciembre de 2022, Henry Cavill declaró que James Gunn le informó que él no formaría parte de este inicio del DCU como Superman.

Esto fue reiterado por el director en la revelación del primer capítulo de este reboot, donde mencionó que se buscaría un nuevo Kal-El en una película que él dirigirá.

Sin embargo, matizó un poco las cosas al señalar que no se despidió a Henry Cavill del papel de Superman, simplemente no se le contactó porque no era el adecuado para la historia.

Nosotros no despedimos a Henry. Henry nunca fue elegido. Estaba en un cameo, y ese fue el final de su historia James Gunn

Henry Cavill en la premiere de Avatar 2: El camino del agua (Mario Anzuoni/Reuters)

Henry Cavill no regresa sin embargo James Gunn le abrió la puerta a otros actores

Si bien Henry Cavill está totalmente descartado del DCU de James Gunn como Superman, el director señaló que hay posibilidades del retorno de otros actores del otrora SnyderVerse.

En cuanto a Gal Gadot como Mujer Maravilla y Zachary Levi como Shazam!, James Gunn señaló que no hay impedimento para que sean parte del DCU; sólo que aún no deciden qué historia contar.

Con Jason Momoa las cosas son más claras, el mismo actor dio a entender que se mantienen dentro del proyecto; James Gunn dio a entender que se podría estar planeando una tercera parte de Aquaman.

Jason Momoa siempre concibió la historia de Aquaman en tres partes; en cuanto a los rumores de Lobo, señala que el actor no se ve interpretando a dos personajes; aunque James Gunn no descarta un posible cambio.

Finalmente tenemos al polémico Ezra Miller, tanto James Gunn como Peter Safran mostraron su apoyo al actor por estar enfocado en su recuperación tras los problemas que tuvo en 2022.

De momento no se ha discutido del todo su regreso como Flash tras la película de este 2023; pero no le cierran la puerta, será algo que discutirán cuando sea el momento adecuado.

A mencionar que los fans no están de acuerdo con que Ezra Miller tenga posibilidad de continuar en el DCU a pesar de las acusaciones en su contra, mientras que a Henry Cavill lo desecharon inmediatamente.

The Flash con Ezra Miller adelanta su estreno en 2023 (Warner Bros)

¿Qué pasará con Ben Affleck?

Junto con Henry Cavill, Ben Affleck siempre ha sido otro en discordia dentro de las películas de DC; para esta nueva etapa el actor y director también está siendo considerado.

En este caso Ben Affleck no se volverá a poner el manto del murciélago (de momento); pero James Gunn quiere que dirija alguno de los próximos proyectos.

James Gunn menciona que Ben Affleck ha sido parte del equipo que le dio forma al nuevo DCU y está emocionado por dirigir algo; aunque no se ha decidido qué es lo que será.

Por lo pronto es todo lo que se sabe acerca del futuro de DC en cine; y no, Zack Snyder ni siquiera está en la conversación de esta nueva etapa.

Ben Affleck como Batman (Warner Bros. Pictures)

Con información de IGN.