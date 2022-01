‘It Takes Two’ tendrá película y serie de televisión; el propio Josef Fares, creador del juego y fundador de Hazelight Studios, confirmó el desarrollo de los proyectos.

Tanto la película como la serie de televisión de ‘It Takes Two’, correrán a cargo de dj2 Entertainment y se rumora que Pat Casey y Josh Miller, guionistas de ‘Sonic’, podrían participar.

De momento no hay más detalles de los proyectos de ‘It Takes Two’, no queda claro si serán live-action u obras animadas; aunque por el concepto, quedaría muy bien esto último.

It Takes Two (EA)

Ambas iniciativas de ‘It Takes Two’ están apenas en fase de planeación, por lo que no veríamos nada concreto hasta dentro de varios meses, e incluso un par de años.

No obstante, a muchos ha sorprendido que ‘It Takes Two’, juego que apenas salió en 2021, ya haya conseguido quien esté interesado en llevar la historia fuera de los videojuegos.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización acerca de la película y serie de ‘It Takes Two’.

¿Qué es ‘It Takes Two’?

‘It Takes Two’ es un juego cooperativo para consolas de actual y pasada generación donde manejamos a Cody y May, un matrimonio que está pasando por dificultades y que piensa en el divorcio.

Ante esto, la hija de ambos, Rose, desea que las cosas se arreglen para que su papá y mamá se contenten, lo que libera un hechizo que convierte a la pareja en muñecos de trapo.

‘It Takes Two’ nos pone en una aventura en la casa de Cody y May con el fin de romper el hechizo y recuperar sus cuerpos, al mismo tiempo que nos muestra un poco de su vida.

It Takes Two (EA)

‘It Takes Two’ trata de presentar los diversos problemas que puede atravesar un matrimonio, las posibles razones de estos y cómo las cosas podrían solucionares, o bien, darse una ruptura en buenos términos.

El juego fue alabado por su componente cooperativo, pues es imposible jugarlo sin ayuda de otra persona; además ‘It Takes Two’ también recibió críticas positivas por su gameplay que parodiaba a otros juegos.

Obviamente la adaptación a serie y película de ‘It Takes Two’ no podrá hacer uso de los componentes interactivos; la adaptación tendrá que ir en otro sentido para capturar la esencia de la obra.

Con información de Variety.