'It Takes Two' trata de arreglar tu relación en su nuevo tráiler (VIDEO)

'It Takes Two' abordará la problemática sobre los matrimonios fallidos.

A menos de tres semanas para el lanzamiento, EA y Hazelight Studios lanzaron un nuevo tráiler de historia de su nuevo juego cooperativo de 'It Takes Two'; donde conocemos a un nuevo personaje y el por qué de que los protagonistas se convirtieran en muñecos.

'It Takes Two' mostrará lo que pasa con un matrimonio fallido visto desde la óptica de los hijos, aquí un hechizo mágico transforma a Cody y May en los muñecos de su hija Rose, arrojándolos a un mundo lleno de metáforas acerca de su relación fracturada.

Podremos ver a Cody descubriendo su invernadero destruido como consecuencia de abandonar sus pasiones, hasta May luchando contra piezas de ajedrez gigantes en un tablero que nunca usó por falta de tiempo, y que fue intervenido por su esposo sin su permiso.

'It Takes Two' traerá de regreso el cooperativo local

'It Takes Two' ha destacado no sólo por su tema, también porque traerá de regreso el cooperativo local, como una manera de romper la metaficción en lo que se refiere a la aventura de reconciliación entre Cody y May.

El punto es que los jugadores de 'It Takes Two' puedan complementarse adecuadamente para poder superar el juego, pues deberán de ayudarse entre sí en cada uno de los niveles; si no logran llevarse bien, será muy difícil que lo puedan terminar.

It Takes Two EA

Es por ello que se pide que la gente lo juegue de manera directa y no online, pues la experiencia a distancia no es lo mismo, lo que rompería todo el concepto creado por EA y Hazelight, donde el punto es que dos personas arreglen o fortalezcan su relación.

'It Takes Two' estará disponible en formato físico y digital el 26 de marzo de 2021 para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Origin y Steam. Todos los jugadores que compren el juego en PS4 o Xbox One podrán actualizar para plataformas de próxima generación de forma gratuita.