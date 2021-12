‘It Takes Two’ gana “Juego del Año” en The Game Awards 2021; el título de EA y el estudio Hazelight superó a varios pesos pesados de la industria del videojuego.

‘It Takes Two’ logró coronarse como el Juego del Año por encima de ‘Resident Evil Village’, ‘Metroid Dread’, ‘Psychonauts 2′, ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ y ‘Deathloop’.

Josef Fares, creador de ‘It Takes Two’ fue quien recibió el premio en The Game Awards 2021, agradeciendo principalmente a todo el estudio de Hazelight por su trabajo.

Josef Fares también hizo una pequeña broma sobre los Oscar al momento de recibir el galardón para ‘It Takes Two’; el desarrollador es recordado por gritar “Fuck the Oscars” en una ceremonia pasada.

El logro de ‘It Takes Two’ es mayor de lo que se piensa, pues aunque cuenta con el apoyo de EA, se aleja mucho de la línea principal de compañía, dedicada a los AAA.

‘It Takes Two’ es técnicamente un juego independiente, de ahí que su estilo sea tan particular, lo cual le ha llevado a ganar el Juego del Año en The Game Awards.

¿De qué trata ‘It Takes Two’?

Aunque ‘It Takes Two’ ha sido galardonado como el Juego del Año, de todos los títulos en la terna era el menos conocido por aquellos un tanto ajenos a la industria.

Esto debido a que ‘It Takes Two’ no es un AAA, lo que significa que no es un juego que este en la discusión por mucho tiempo, fuera de cuando se dio su lanzamiento.

Si no supiste de ‘It Takes Two’ en su momento, te diremos que se trata de un título cooperativo que narra las aventuras de un matrimonio que está por separarse.

La hija de esta pareja no quiere que se divorcien, por lo que accidentalmente libera un hechizo que transforma a su papá y mamá en muñecos de trapo.

Ahora deberán de trabajar en equipo para recuperar sus cuerpos, recordando de paso lo que los hizo enamorarse en un primer momento y el por qué se rompió su relación.

Quienes jugaron ‘It Takes Two’ señalan que el juego captura muy bien la problemática de una pareja en vías de divorciarse, así como todo lo que hay detrás de una relación.

Además, ‘It Takes Two’ también fue celebrado por tener unas mecánicas de juego muy particulares, pues cada escenario era un juego por sí mismo, cambiando el estilo sin afectar el producto en general.