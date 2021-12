Los mejores videojuegos del 2021; es cierto que no todos los títulos que queríamos llegaron este año, pues hubo retrasos como el de ‘God of War: Ragnarok’ que dolieron.

Sin embargo, tuvimos una buena cantidad de videojuegos destacables en este 2021 para todas las plataformas, los que alivió un poco los cambios de fecha.

Es por ello que ahora te traemos nuestra lista de “Los Mejores Videojuegos de 2021″.

Nintendo, PlayStation y Xbox

En total vamos a nombrar 6 juegos, uno por cada plataforma (PlayStation, Xbox, Nintendo, Móvil, PC y Multiplataforma), basándonos también en aquellos que pudimos reseñar en el año.

Una vez dicho esto, aquí tienes nuestros mejores videojuegos de 2021.

Returnal

‘Returnal’ es sin dudas el mejor juego que tuvo PlayStation en este 2021 (con perdón de ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’), con un muy buen gameplay, historia atrapante y concepto poco explotado por los títulos AAA.

Si bien en un inicio se le acusó de ser demasiado exigente con el jugador, pues no se podía salvar y si apagábamos la consola se reiniciaba el juego; con su actualización ‘Returnal’ se hizo más accesible y disfrutable para todo público.

Forza Horizon 5

No es por desmerecer a Master Chief y ‘Halo Infinite’; pero si hubo un juego que de verdad llevó al Xbox a la nueva generación fue ‘Forza Horizon 5′.

Estamos hablando de un juego que explotó los gráficos como nunca antes, con un nivel de detalle pocas veces visto; además de mantener un sistema de juego pulido.

Y claro, el hecho de que ‘Forza Horizon 5′ se ubique en México le suma muchos puntos.

Metroid Dread

‘Metroid Dread’ es uno de esos juegos que sorprendió a todo el mundo, pues literalmente nadie lo esperaba; Nintendo no sólo lo anunció a mediados de 2021, además confirmó su llegada este año.

‘Metroid Dread’ es hermoso estéticamente, con un nivel de detalle de la vieja escuela y una trama que le pone punto final a esta parte de la saga de Samus.

Age of Empires IV

La PC también tuvo sus juegos destacados en 2021, siendo ‘Age of Empires IV’ el que sobresalió de todos los lanzamientos.

‘Age of Empires IV’ arregla todo lo que hizo mal en su momento la tercera entrega, con un sistema que retoma los mejores elementos de ‘Age of Empires II’ y los lleva a un nuevo nivel.

Como lo dijimos en su momento, ‘Age of Empires IV’ es la evolución que todo el mundo quería.

It Takes Two

‘It Takes Two’ es el juego del año, y no sin razones de peso. Estamos hablando de un título como pocos en el mercado actual.

‘It Takes Two’ se atreve a hacer una experiencia cooperativa en un mundo donde todo es competitivo, a hablar de relaciones matrimoniales y a combinar géneros de videojuegos.

Una mezcla que en el papel no parece que funcione, Josef Fares logró compaginar todo los elementos para dar un juego único con ‘It Takes Two’.

Marvel Future Revolution

‘Marvel Future Revolution’ es el primer juego AAA para móviles, y aunque se queda un poco lejos de sus ambiciones, no por eso deja de ser destacable.

Principalmente porque ‘Marvel Future Revolution’ logra lo que AAA de consolas no han podido, tratar con respeto a Los Vengadores y sus fans.

‘Marvel Future Revolution’ es divertido, con grandes valores de producción y lleno de fan service que todo el que guste de ‘La Casa de las Ideas’ amará.