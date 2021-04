‘It Takes Two’, la terapia de pareja más divertida (RESEÑA)

‘It Takes Two’ trae lo mejor de los cooperativos de la vieja escuela a la época actual.



Si podemos definir ‘It Takes Two’ en una sola palabra esa seria “cooperación”, el juego básicamente se trata de eso en sus cerca de 12 horas de duración, pues de no lograr una buena química con otra persona, el título pierde todo su sentido.

La obra de Josef Fares y Hazelight, tiene como concepto el obligar a los jugadores a siempre estar en contacto con otra persona; tanto así que no existe un modo en solitario; en ‘It Takes Two’ necesitas una persona a tu lado o simplemente no podrás jugar.

Aunque suena como un mandato, el interactivo sabe muy bien como explotar la vena cooperativa para que no se sienta aburrida o repetitiva, de hecho todas las mecánicas están tan bien implementadas que será muy difícil que antagonices con tu compañero o compañera.

¿De qué trata ‘It Takes Two’?

‘It Takes Two’ nos pone en los zapatos de Cody y May, una pareja que ha visto los mejores días de su relación y tras años de constantes peleas han decidido que lo mejor es divorciarse; cosa que no lo toma bien su hija, la cual desea con todas sus fuerzas que puedan arreglar sus diferencias.

Dicho y hecho, de la nada su mamá y papá son convertidos en muñecos; si quieren regresar a su cuerpo humano, deberán de trabajar en equipo, no sólo para sortear los peligros que se esconden en su propia casa, también para arreglar su fracturado matrimonio.

La premisa de ‘It Takes Two’ es la misma que hemos visto en comedias románticas de todo tipo, ciertamente no es nada del otro mundo e incluso resulta por demás predecible; no obstante, lo que la vuelve relevante es el aspecto interactivo, pues hasta cierto punto, tú eres quien experimenta esta especie de terapia de pareja extrema.

Comprendes el por qué del distanciamiento entre Cody y May, sin que este se muestre de una manera maniqueista, ambos son tratados como humanos reales, con grandes virtudes; pero también grande falencias y es ahí donde nosotros deberemos de trabajar.

¿Cómo se juega ‘It Takes Two’?

Si bien los tráilers nos vendieron a ‘It Takes Two’ como un juego de plataformas, la realidad está alejada de eso; el título de EA es una obra que combina diversos géneros cooperativos en uno. En cada capítulo podemos encontrar ambientaciones deportivas, RPG, shooter e incluso de peleas.

Lo que hizo Fares fue mezclar de manera orgánica todos los conceptos que involucren a un dúo que existan en los videojuegos. En ‘It Takes Two’ puedes encontrar prácticamente de todo, lo cual mantiene su frescura en cada uno de los capítulos.

A esto hay que sumar que Cody y May son muy diferentes entre sí, pues poseen habilidades únicas y estas se ven potenciadas en cada nivel. Por ejemplo, en la parte RPG se dividen en caballero y mago, dando a entender que mientras uno irá a la vanguardia, el otro se quedará como apoyo con ataques elementales a distancia.

Otra cosa a señalar es que la dificultad en general es mínima, lo cual hace más llevadero el juego; pero también carece de cierta profundidad por sí mismo. De hecho el ser más o menos complejo dependerá de con quién juegas; si tienes un buen compañero es probable que venzan sin ningún problema, pero si no consiguen acoplarse, sufrirán demás.

¿Cómo se ve ‘It Takes Two?

‘It Takes Two’ es muy bonito en cuanto su estética, si eres fan de las películas animadas te sentirás dentro de una cada que pongas el juego; todo es muy colorido y cuenta con diversos detalles caricaturescos que realzan la aventura de Cody y May, e incluso sirven para una que otra metáfora.

La acción durante todo el juego es muy fluida, no importando que cada uno de los jugadores esté realizando acciones diferentes en lugares distintos del escenario, jamás ocurren problemas de rendimiento o bugs catastróficos en el modo local; en línea pueden surgir una par de inconvenientes, pero eso depende de la calidad de conexión.

Algo curioso es que el mundo caricaturesco luce mucho mejor que el mundo “real” que nos presentan en algunas cinemáticas, pues aquí los diseños lucen poco definidos y un tanto simples, comparados con la cantidad de detalles que tenemos en el resto de la obra.

‘It Takes Two’ no arreglará tu relación pero te divertirá un rato

‘It Takes Two’ es el juego más divertido de lo que va de 2021, el hecho de recuperar la esencia del cooperativo y dotarla de todo un trasfondo es algo que jamás se había aplicado tan bien en la industria de los videojuegos.

Es cierto que sufre de varios inconvenientes menores como el hecho de no poder jugar en solitario, ser relativamente fácil, algo corto y contar con nulo valor de rejuego; no obstante, todo esto opera en favor del concepto general de la obra, el modificar uno de estos elementos rompería el mensaje que se quiere dar.

‘It Takes Two’ no es el juego que te salvará de una ruptura amorosa, simplemente es un interactivo muy bien pensado que te dará algunas muy buenas horas de juego, para que tú y una persona que te agrade pasen un buen rato… o terminen odiándose.