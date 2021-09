‘Fortnite’: Epic y Apple serán sancionadas tras veredicto del juicio

Luego de un año de polémicas y varios meses del juicio de ‘Fortnite’, se llegó a un veredicto en el caso de “Epic vs Apple”, y es algo que nadie hubiera esperado.

La jueza Yvonne Gonzalez-Rogers determinó que tanto Epic como Apple incurrieron en faltas agraviantes, por lo que se tomarán medidas en contra de ambas.

Por un lado Apple deberá de permitir que las compañías puedan utilizar métodos de pago alternativos a la App Store.

Apple (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

La jueza señaló que el tener un sistema cerrado es una mala práctica, además de ser anticompetitiva y coercitiva para con los desarrolladores que publiquen.

Por ende, las aplicaciones de la App Store podrán tener un enlace o botón que dé la posibilidad de hacer compras fuera de la tienda.

Hay que señalar que el conflicto de Apple con Epic inició precisamente porque ‘Fortnite’ incluyó un método de pago alterno a la Store.

Si bien se puede ver esto como una victoria para Epic, Yvonne Gonzalez-Rogers, también emitió un fallo en contra de la desarrolladora.

Epic deberá de pagar a Apple por daños y perjuicios

En un giro que el público no esperaba, además de emitir un veredicto en contra de Apple, la jueza también le dio una sanción a Epic, la demandante.

Epic deberá de pagar a Apple una compensación por daños y perjuicios al violar los contratos establecidos con la compañía de Cupertino.

Esto al ofrecer el mencionado método de pago alterno en ‘Fortnite’, saltándose las normas de la App Store que la propia Epic aceptó al momento de publicar ahí.

Epic deberá de pagar el 30% de los 12 mdd que obtuvo por esta vía mientras ‘Fortnite’ estuvo en la App Store, que serían 3.6 mdd apróximadamente.

Epic Games (Epic Games)

Además de dar un porcentaje de las ganancias que ha obtenido de ‘Fortnite’ desde el pasado 1º de noviembre de 2020 hasta el día de hoy.

Todo esto más los impuestos correspondientes de acuerdo a las leyes de Estados Unidos.

Asimismo, Yvonne Gonzalez-Rogers señaló que Epic no aportó pruebas para demostrar que Apple se maneja como un monopolio.

Aún así el caso seguirá abierto si la desarrolladora quiere aportar más elementos a su alegato.

‘Fortnite’ no regresará a la App Store

Aunque el veredicto en contra de Apple en teoría permitiría el regreso de ‘Fortnite’ a la App Store, esto no sucederá en la práctica.

Apple señaló a Epic que si desea que ‘Fortnite’ regrese a la tienda, se deberá de apegar nuevamente a sus lineamientos, que incluyen el pago de comisiones.

Epic apeló a una ley en Corea del Sur que prohibe que las compañía tengan este sistema cerrado en cuanto a compras dentro de sus tiendas.

'Fortnite' Temporada 7 Capítulo 2 (Fortnite)

No obstante, dicha ley aún no entra en vigor y Apple señaló que aunque fuera el caso, no afecta sus políticas en cuanto a desarrolladores.

Esto significa que ‘Fortnite’ se mantendrá fuera del ecosistema de iOS, hasta que haya un fallo que obligue a Apple a reinstalar el juego.

Con información de Bloomberg, Stephen Totilo y The Verge.