Luego de un previo que nos dejó un buen sabor de boca, por fin está aquí Floodland, el nuevo simulador de supervivencia de Vile Monarch.

Este título se ha destacado porque toma como base un futuro no tan fantasioso como otros del género.

Pues Floodland nos pone en un planeta Tierra asolado por las consecuencias del cambio climático y el deshielo, donde deberemos de sobrevivir a un mundo sumergido.

¿Es Floodland un buen juego? Sí; pero también es bastante demandante, como la gran mayoría del género. A continuación te diremos por qué.

Floodland (Vile Monarch)

¿Qué es Floodland?

Cómo ya mencionamos, Floodland es un simulador de supervivencia donde tienes que comenzar una comunidad desde 0 con un puñado de personas.

La clave aquí es que el espacio es limitado, debido a que quedan pocas zonas de tierra firme, por lo que deberás de ser creativo para convivir con el mar océano que cubre el planeta.

Al principio todo es relativamente sencillo, haces unos edificios con desperdicios que encuentras y gestionas los recursos que tienes a la mano, como el agua y los peces.

Floodland te deja ser creativo y las mismas construcciones pueden cumplir más de un fin, por ejemplo, hacer un muelle que al mismo tiempo tenga un sistema para atrapar peces.

Floodland (Vile Monarch)

Asimismo, cuentas con un árbol de tecnología bastante completo que te permite evolucionar poco a poco tu sociedad, viéndola florecer en este mundo post-apocalíptico.

Sin embargo, no te puedes quedar encerrado en un mismo lugar, debes de salir a explorar; esto hará que tu civilización comience a crecer poco a poco y es ahí donde Floodland se hace complejo.

Se abrirán nuevos menús que te piden gestionar todos y cada uno de los aspectos de tu clan, como organizar la seguridad, el precario sistema de salud y las alianzas (o enemistades) con otros sobrevivientes.

Haciendo que cada acción en Floodland tenga una reacción, una mala administración puede llevar a la ruina a tu pueblo, ya sea por enfermedad (si no construyes cocinas) o revueltas (si abusas de las horas de trabajo).

Como en otros títulos del género, Floodland te pide que estés atento a todo lo que sucede en tu ciudad; curiosamente, aunque suene algo cansado, al final es bastante adictivo.

Floodland (Vile Monarch)

Además hay que señalar que la interfaz está muy bien diseñada; navegar entre tantos menús es bastante intuitivo y lo dominas en poco tiempo.

¿Qué tal es el desempeño de Floodland?

Floodland es un juego exclusivo de PC, lo que significa que su desempeño puede variar dependiendo de la máquina donde los estés ejecutando.

Nosotros lo jugamos en un equipo de gama media, con ciertas adecuaciones para el PC Gaming; pero que no está dedicado para ese fin exclusivo.

Podemos decir que Floodland corrió bastante bien; pero sólo si no se ejecuta con todos los aspectos al máximo, pues al hacer eso el juego nos comenzó a fallar un poco.

No fue nada del otro mundo, uno que otro bug y baja de los cuadros por segundo; pero en general se pudo jugar bastante bien, aunque la experiencia fue mejor cuando reducimos los aspectos.

Floodland (Vile Monarch)

Pero no te preocupes, Floodland no es muy demandante, si tienes una PC Gamer decente, no creemos que tengas problemas para ejecutar el juego como se debe.

Vamos que Floodland tiene buenos gráficos; pero no es nada sorprendente en realidad, la estética cumple su cometido de buena manera y hasta ahí.

Esto con el fin de que toda la acción se ejecute en tiempo real con los menores cortes posibles.

¿Vale la pena Floodland?

Si eres fan de los RTS de supervivencia, sin lugar a dudas deberías de probar Floodland, pues tiene todo lo que agrada a los seguidores del género.

Nos pone en un mundo devastado (en este caso por el cambio climático), con mucho por explorar, diversas opciones y un varios menús y aspectos a gestionar.

Ten por seguro que Floodland te mantendrá pegado horas al monitor, siendo una de las mejores experiencias en este ramo del 2022.

Floodland (Vile Monarch)

Claro que si lo tuyo no es este tipo de supervivencia, entonces Floodland te parecerá una de las cosas más aburridas del mundo, ya que en realidad tiene poca acción.

No hay grandes batallas, hasta muy avanzada la partida, además de que la gestión de cosas más “mundanas” te puede parecer innecesario; sin mencionar que no hay una historia como tal.

Si este es tu caso, tal vez deberías de pensar en otra opción antes de ir por Floodland.