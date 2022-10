Se pueda creer o no, Evangelion ha sido objeto de análisis desde hace 25 años, no sólo por fans, también por todo tipo de académicos y una recién encontrada tesis de doctorado lo comprueba.

A través de Twitter se dio a conocer una tesis doctoral de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, acerca de Evangelion (sí, notamos la ironía); donde se habla sobre la crisis de la adolescencia.

Esta investigación fue presentada por Brian Albán en 2013, y analiza a detalle los tres últimos capítulos de la serie original de Evangelion; que es cuando Shinji entra en shock por todo lo sucedido.

Además de revisar a detalle cada uno de los capítulos propuestos, contrapone ciertos pasajes puntuales con los desarrollos hechos por Freud y Lacan.

De acuerdo con su postura, Evangelion ejemplifica perfectamente el estado de adolescente en el punto álgido de su desarrollo, donde sufre cambios físicos y psicológicos, llegando a un punto de “no sentirse querido”.

En ese sentido, Shinji, el protagonista de Evangelion sería quien demuestre lo anterior en su forma más catártica, llegando al punto de la histeria depresiva.

Evangelion simboliza la depresión que sufrió Hideaki Anno

Si en algo tiene razón la tesis doctoral de Brian Albán, es que Evangelion aborda el tema de la depresión en su forma más extrema, esto debido a que el propio Hideaki Anno sufrió de este padecimiento.

En varias entrevistas, el creador de Evangelion ha confirmado que la serie aborda esos temas debido a que era la manera en que él veía el mundo en ese momento, siendo la animación una forma de catarsis.

De ahí que The End of the Evangelion sea tan críptica, pues Hideaki Anno trató de presentar cómo es el proceso de sanación de una persona que ha tenido depresión en su forma más extrema.

De hecho, Evangelion 3.0+1.0 aborda la misma temática; pero de una manera menos violenta, pues el autor declaró que para este punto de su vida, había logrado por fin superar su malestar.

Como lo menciona la tesis de Brian Albán, Evangelion presenta la depresión en un punto temprano de la vida, cuando se es adolescente; mientras que Evangelion 3.0+1.0, lo aborda desde la óptica adulta.

Siendo dos momentos en la vida de una misma persona; pero que son abordados de diferente manera debido a todo lo que se ha atravesado a lo largo de su vida.

