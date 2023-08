Elon Musk -de 52 años de edad- peleará contra Mark Zuckerberg -de 39 años de edad- y todo podrá verse a través de Twitter.

De acuerdo con información revelada por AFP, el combate de artes marciales mixtas (MMA) entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, se hará en agosto.

Asimismo, Elon Musk reveló que todas las ganancias del combate se donarán a organizaciones que apoyen a veteranos de guerra.

Elon Musk y Mark Zuckerberg han intercambiado mensajes agresivos desde hace un par de meses.

Cuando el dueño de Meta lanzó Threads de Instagram, la competencia directa y letal de Twitter; ahora llamado X.

A finales de junio, Elon Musk publicó en su cuenta de Twitter estar “preparado para una pelea en jaula” contra Mark Zuckerberg.

Esto, refiriéndose a la estructura utilizada en las peleas de MMA.

Mark Zuckerberg, seguidor de las artes marciales que compite en jiu-jitsu y publica videos de peleas, le respondió a Elon Musk.

Vía Instagram, Mark Zuckerberg aceptó el reto de Elon Musk con una captura de pantalla del mensaje: “Envíame el lugar”.

El intercambio de mensajes provocó una oleada de reacciones en redes sociales, así como apuestas sobre el potencial ganador .

Con Mark Zuckerberg emergiendo como el claro favorito frente a Elon Musk.

Los dos grandes empresarios tecnológicos defienden puntos de vista opuestos del mundo, desde la política hasta la inteligencia artificial.

El combate entre Mark Zuckerberg y Elon Musk será retransmitido en Twitter el 26 de agosto, anunciaron los empresarios.

“Zuck[erberg] versus Musk sera transmitido en directo en X”, dijo Elon Musk en su red social.

Por su parte, Mark Zuckerberg aseguró que está “listo a partir de hoy”. Y agregó:

“Le propuse hacerlo el 26 de agosto cuando me retó, pero no me contestó.”

Mark Zuckerberg