El magnate Elon Musk se enojó con el equipo de Cyberpunk 2077. A continuación, te decimos cuál fue la razón de su enfado.

Se ha revelado que Elon Musk- de 52 años de edad- no quedó nada contento con los desarrolladores del videojuego Cyberpunk 2077.

Para nadie es un secreto la afición que tiene el dueño de Space X a los videojuegos. No obstante, habría tenido una actitud cuestionable con el equipo de Cyberpunk 2077 hace unos años.

Elon Musk, empresario (MICHEL EULER / POOL / EFE)

Elon Musk se molestó con el equipo de Cyberpunk 2077 y acudió armado para pedir un cameo en el videojuego

Walter Issaacson- de 71 años de edad- señala en un capítulo de la biografía que acaba de publicar sobre Elon Musk, el episodio que tuvo con con el equipo de Cyberpunk 2077.

De acuerdo con este periodista, Elon Musk ingresó armado en las instalaciones de CD Projekt para exigir un camero en Cyberpunk 2077 a como diera lugar.

En su momento, Cyberpunk 2077 fue uno de los juegos más esperados por la comunidad gamer y había grandes expectativas por ese título RPG debido a su estética e historia.

Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

Bajo ese contexto, Elon Musk fue de los que más esperaba- con cierta obsesión- el lanzamiento de Cyberpunk 2077.

Tanto, que irrumpió en CD Projekt para pedir ser incluido en el videojuego mientras su pareja Grimes- de 35 años de edad- grababa para su voz para el personaje Lizzy Wizzy.

Cabe señalar que Walter Issaacson revela en su biografía de Elon Musk que varios empleados de CD Projekt quedaron “asustados y sudando”.

Esto al enterarse que Elon Musk estaba armado y al parecer molesto.

Elon Musk (CHANDAN KHANNA / AFP)

¿Elon Musk aparece en el videojuego Cyberpunk 2077?

El incidente de Elon Musk, afortunadamente, no pasó a mayores. No obstante, algunos empleados de las oficinas de CD Projekt, no se tomaron bien la acción .

De cualquier manera, Elon Musk sí aparecería en Cyberpunk 2077 con un pequeño cameo.

El dueño de X (antes Twitter) puede verse, aparentemente, en Nigth City en la introducción de Ciberpunk 2077.

De cualquier manera, Cyberpunk 2077 no fue el juego que todos esperaban y dejó insatisfecho a más de un gamer.