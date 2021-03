'El Señor de los Anillos' tendrá set de Magic: The Gathering

Es una nueva iniciativa que combina el juego de Magic: The Gathering con diferentes universos.

Magic: The Gathering reveló una serie de expansiones llamada Universes Beyond, que traerá al juego los universos de 'El Señor de los Anillos' y 'Warhammer 40,000' en su primera entrega. Se espera que posteriormente se agreguen más personajes y mundos.

Universes Beyond estará disponible a partir del 2022. Este set actuará como una marca dentro de Magic: The Gathering, y existirá junto con la línea de productos tradicionales. Aunque los sets de 'El Señor de los Anillos' y 'Warhammer 40,000' no serán tomados como legales dentro de las partidas estándar.

Los mazos se podrán encontrar en todos los lugares oficiales que vendan sets de Commander, ya que, a pesar de tener productos específicos, se busca que sean accesibles a todos los jugadores, coleccionistas y fans de las franquicias mencionadas.

El Señor de los Anillos EFE

'El Señor de los Anillos' prepara varios lanzamientos

Además del set Universes Beyond de Magic: The Gathering, 'El Señor de los Anillos' se encuentra preparando varios lanzamientos multimedia para los próximos años, como una forma de traer de regreso la legendaria saga de J. R. R. Tolkien.

Ya tenemos el anuncio de la serie de Prime Video, la cual no estará basada en ninguno de los libros de Tolkien referentes a 'El Señor de los Anillos', sea de la saga principal o los tomos que expanden la mitología de la Tierra Media.

Gollum Daedalic Entertainment

Además está el juego de Gollum, el cual tuvo que retrasarse hasta 2022 debido a problemas en si desarrollo derivados de la pandemia de Covid-19; este nos mostrará lo acontecido con Smeagol luego de perder el Anillo Único ante Bilbo Baggins.

Si bien la saga de Tolkien siempre se ha mantenido en el gusto de los aficionados a la fantasía, tuvo su pico máximo de popularidad con las películas originales de Warner Bros., después de ello se ha mantenido con altibajos en sus productos relacionados.