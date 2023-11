Peso Pluma -24 años- ha estrenado su nueva canción en colaboración con Call of Duty, pero los protagonistas son los streamers de Twitch: El Mariana, Ari Gameplays, Rivers y JuanSGuarnizo.

Desde hace una semanas se anunció que habría una colaboración entre Peso Pluma y Call of Duty, y el pasado 2 de noviembre se estrenó su video musical llamado ‘ Peligro ’.

Pero la sorpresa se las llevaron los fans de Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, al revelar a sus protagonistas.

Pues Peso Pluma apareció en un video de Activision Blizzard durante las presentaciones de los nuevos Call of Duty Mobile, Warzone y Warfare 3.

Pero lo que nadie imaginaba es que el nuevo video de Peso Pluma x Call of Duty estaría protagonizado por:

Pero no solamente El Mariana, Ari Gameplays, Rivers y JuanSGuarnizo están presentes en el nuevo video de Peso Pluma para Call of Duty.

Sino que la hermana de Ari Gameplays y también streamer, AmaBlitz -28 años-, también aparece en el video de Peso Pluma para Call of Duty.

Call of Duty ya había tenido una mención a México en juegos pasados además de Peso Pluma

Sin embargo, no es la primera vez que Call of Duty da referencias a la cultura mexicana pues la Banda MS hizo de hecho una canción llamada ‘141′ para el juego, y en Call of Duty Modern Warfare 2 hubo referencias a México y a su cultura.