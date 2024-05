La película live action de He-Man ha revivido, tanto que ahora ha confirmado a su actor protagonista, ¿quién es? Te lo contamos.

Luego de una serie de conflictos ante la realización de la película live action de He-Man que llegaría a Netflix con Noah Centineo, de 28 años de edad; misma que fue cancelada para pasar a manos de Amazon MGM Studios.

Ahora, la película live action de He-Man vuelve a confirma que sigue en pie y que llegará a cines con todo y un nuevo actor para protagonizarla.

El actor que protagonizará la película live action de He-Man llegará trás estrenar ‘La idea de ti’ en Amazon Prime junto a Anne Hathaway.

Pues el elegido para ser He-Man es nada más ni menos que el actor británico Nicholas Galitzine, de 29 años de edad.

“¡Por el poder de Greyskull, YO TENGO EL PODER! Estoy más que orgulloso de anunciar que interpretaré al príncipe Adam de Eternia en ‘Masters of the Universe’. Ha sido un sueño durante tanto tiempo interpretar a alguien con su corazón, humor y heroísmo, no puedo esperar a empezar”.

Nicholas Galitzine