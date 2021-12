‘Dragon Ball: The Breakers’ es una arriesgada apuesta con mucho potencial (PREVIO)

‘Dragon Ball: The Breakers’ es una arriesgada apuesta con mucho potencial; la beta nos mostró lo suficiente como para estar al pendiente del juego.

Con ‘Dragon Ball: The Breakers’, Bandai-Namco trataría de romper el molde con el que han estado hechos todos los juegos de la franquicia en los últimos años.

Pues en lugar de ser un título de peleas, ‘Dragon Ball: The Breakers’ apunta a un juego de sobrevivencia puramente online, que ni siquiera tiene a Goku entre sus personajes.

Dragon Ball: The Breakers (Bandai-Namco)

Si bien hay algunas dudas al respecto, pudimos probar un poco de la beta de ‘Dragon Ball: The Breakers’, por tiempo limitado, pues Bandai-Namco estableció horarios específicos.

Nuestro primer acercamiento a ‘Dragon Ball: The Breakers’ nos deja con sentimientos encontrados, pues tiene mucho de donde explotar; pero debe de hacerlo con cuidado.

La beta de ‘Dragon Ball: The Breakers’ demuestra que una sola decisión de los desarrolladores podría elevar o condenar al juego desde un inicio.

¿Cómo es ‘Dragon Ball: The Breakers’?

La beta de ‘Dragon Ball: The Breakers’ sólo tenía un mapa y un villano, Cell, quien tenía que cazar a todos los jugadores para ganar el juego.

Por su parte, nuestro equipo de ‘Dragon Ball: The Breakers’ debía de encontrar las partes de la Máquina del Tiempo para escapar de la amenaza del androide.

A pesar de lo extraño que se oye, ‘Dragon Ball: The Breakers’ se juega bien, nuestras partidas resultaron entretenidas al huir de poderoso enemigo.

Si bien los personajes tienen ítems y habilidades a explotar, siempre existe ese sentido de vulnerabilidad en ‘Dragon Ball: The Breakers’ que le da sentido al juego como tal.

Obviamente necesitas mucha coordinación con tu equipo de ‘Dragon Ball: The Breakers’ cuando eres uno de los humanos, pues no podrás arreglar todo por tu cuenta.

Por su parte el villano no empieza como un ser todopoderoso, en el caso de Cell empiezas como una larva y conforme absorbas NPC adquirirás más fuerza.

En este aspecto, tu deber inicial será fortalecerte para después cazar a tus verdaderas presas en ‘Dragon Ball: The Breakers’.

El punto de ‘Dragon Ball: The Breakers’ es pelear con inteligencia más que con fuerza; seas un humano o uno de los villanos.

Los controles de ‘Dragon Ball: The Breakers’ funcionaban muy bien, pues eran muy intuitivos para todas las acciones, de hecho parece que tienen el mismo mapeado de otros juego de Bandai-Namco.

Por su parte el escenario que jugamos en ‘Dragon Ball: The Breakers’ tenía una buena extensión y diversas oportunidades de acción para el humano y villano, sin sentirse cargado para un lado.

Otra cosa a señalar es que, por lo menos en lo que jugamos, jamás sentimos que hubiera problemas de desempeño en ‘Dragon Ball: The Breakers’.

¿Qué tiene que mejorar ‘Dragon Ball: The Breakers’?

‘Dragon Ball: The Breakers’ se siente bien; pero tiene que mejorar en varios aspectos, el juego no está listo para debutar en ningún sentido.

Mientras que ‘Dragon Ball: The Breakers’ hace todo bien en cuanto al sistema de supervivencia, sigilo y persecución; hace todo mal cuando hay encuentros 1 a 1.

‘Dragon Ball: The Breakers’ te permite obtener el poder de los Guerreros Z por un momento para salvarte del villano en situaciones límite, en el papel se oye bien, en la práctica no lo es tanto.

Las peleas en ‘Dragon Ball: The Breakers’ son aburridas y muy desbalanceadas, no hay fluidez, todo se siente muy tosco, lo que le da ventaja al adversario.

Otra cosa en la que ‘Dragon Ball: The Breakers’ debe de prestar atención es en la microtransacciones, pues el juego a leguas se ve que quiere explotar lo más posible ese apartado.

‘Dragon Ball: The Breakers’ tiene la opción de personalizar al avatar; todo indica que la mayoría de atuendos, o los más interesantes, tendrán que ser adquiridos con dinero real o luego de jugar durante varias horas.

No pudimos darle un vistazo a fondo; pero si Bandai-Namco apuesta totalmente por los micropagos en ‘Dragon Ball: The Breakers’, eso podría arruinar la progresión natural, afectando el juego totalmente.

Por último está el apartado gráfico de ‘Dragon Ball: The Breakers’, que recurre como siempre al cell-shading.

Si bien no se ve “mal”, se nota que ‘Dragon Ball: The Breakers’ aún no está del todo optimizado en este aspecto, con elementos no tan definidos y algunos bugs menores.

Lo cual no ayuda a los avatares de ‘Dragon Ball: The Breakers’, que en este momento lucen sumamente genéricos.

‘Dragon Ball: The Breakers’ tiene todo para ser un buen juego de la franquicia

Fuera de lo último mencionado, ‘Dragon Ball: The Breakers’ parece que va por muy buen camino, siendo una opción real a todo lo que ya ha ofrecido la franquicia en videojuegos.

El ser un humano sin poderes en medio de una crisis de seres sobrenaturales le da un sabor propio a ‘Dragon Ball: The Breakers’, algo que hace mucho no teníamos en uno de estos títulos.

Es por ello que mencionamos que el combate en ‘Dragon Ball: The Breakers’ está muy mal implementado, porque a leguas se nota que no encaja con el concepto como tal.

Habrá que ver cómo maneja Bandai-Namco la evolución de ‘Dragon Ball: The Breakers’, pues a pesar de ser una opción entretenida, lo difícil será vendérsela a los fans.

Sobretodo para que no se piense que ‘Dragon Ball: The Breakers’ es sólo una skin de alguna obra similar y no un juego con su propia esencia.