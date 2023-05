Doug Bowser, el presidente de Nintendo of America, sigue de “paseo” en la CDMX y ahora hasta a un Gameplanet se metió.

En una nueva publicación en Twitter, Doug Bowser subió un par de fotos en una sucursal de Gameplanet, al lado de algunos de los trabajadores del lugar.

Además aprovechó para agradecer al personal de la tienda por su preparación para el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Con esto queda claro que el presidente de Nintendo of America vino a México para supervisar el lanzamiento del juego, el más importante de la compañía en este 2023.

Doug Bowser se apareció en Gameplanet en medio de los rumores de su cierre

Algo curioso de Doug Bowser en Gameplanet, es que el presidente de Nintendo of America estuvo en la tienda en medio de los rumores de su cierre.

Recordemos que en abril de 2023, supuestos insiders y clientes en general, señalaron que varias tiendas Gameplanet estaban haciendo “ventas de liquidación”.

Además algunos afirmaron conocer a personal del negocio que afirmaba que la cadena estaba por declararse en bancarrota en este 2023, pues las ventas iban mal desde hace años.

No obstante, voceros de Gameplanet señalaron que todo era mentira y la tienda no iba a cerrar, de hecho estaban esperando que fuera un buen año con los próximos estrenos.

La visita de Doug Bowser sería la muestra de que, por lo menos con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, hay buena expectativa de ventas.

Fans piden presencia de Nintendo en México tras visita de Doug Bowser a Gameplanet

Los fans de Nintendo aprovecharon la visita de Doug Bowser a Gameplanet para externar su sentir acerca de la tienda.

Muchos agradecieron que Doug Bowser estuviera en México; pero eso no quita que Gameplanet es una pésima tienda de videojuegos.

Varios pidieron que se abriera una tienda de la compañía en el país o que Nintendo tuviera presencia oficial en México, sin intermediarios que vendan sus productos.

Nintendo jamás ha tenido oficinas en México, sólo representantes de Relaciones Públicas, todos sus productos han llegado por terceros y en ocasiones “por debajo del agua”.

Esto ha provocado que los precios se disparen y tiendas como Gameplanet, abusen de la necesidad de los fans de la compañía.

