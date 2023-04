Sigue el rumor del posible cierre de GamePlanet, conocida tienda de videojuegos y productos geek, tras darse a conocer el remate de productos en varias sucursales.

Si bien no hay nada oficial por parte de GamePlanet sobre estas “ofertas”, muchas personas han señalado que en efecto esto está pasando en la tienda.

No obstante, esto aún no se refleja en su tienda en línea; aunque eso no significa que no tengan buenas ofertas.

Dando una revisión rápida en el portal de GamePlanet encontramos algunas ofertas interesantes en juegos, coleccionables y consolas, que te podrían interesar.

Las ofertas de GamePlanet que valen la pena en su tienda en línea son:

Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition en oferta en GamePlanet Nintendo Switch Lite en oferta en GamePlanet WWE 2K23 en oferta en GamePlanet Mouse Alámbrico HyperX Pulsefire FPS Pro en oferta en GamePlanet FIFA 23 en oferta en GamePlanet Funko al 3x2 en oferta en GamePlanet

Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition en oferta en GamePlanet

Vayamos de lo más caro a lo más barato; para empezar tenemos el Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition en oferta en GamePlanet.

Originalmente esta edición del Nintendo Switch estaba en más de 10 mil pesos en GamePlanet; pero actualmente la tienen en 8299 pesos .

Se trata de una rebaja de dos mil pesos sobre el precio anterior; además es edición especial y el modelo más reciente de la consola.

Nintendo Switch oferta GamePlanet (Especial)

Nintendo Switch Lite en oferta en GamePlanet

La siguiente también es de “La gran N” con el Nintendo Switch Lite en oferta en GamePlanet.

Se trata de la versión “Coral Pink 32 GB” de este modelo, el cual costaba 5799 pesos; pero ahora lo encuentras en GamePlanet por 4799 pesos .

Hay que mencionar que esta es la versión más barata de la consola de Nintendo.

Nintendo Switch oferta GamePlanet (Especial)

WWE 2K23 en oferta en GamePlanet

Si lo que te interesa es un juego, encontramos el WWE 2K23 en oferta en GamePlanet para PS5.

El juego es relativamente nuevo (salió a finales de 2022) y pasó de los 1549 pesos, a los 1099 pesos .

De acuerdo con las reseñas, es la mejor versión de la franquicia y es perfecto para todos los fans.

WWE 2K23 oferta en GamePlanet (Especial)

Mouse Alámbrico HyperX Pulsefire FPS Pro en oferta en GamePlanet

También tenemos el Mouse Alámbrico HyperX Pulsefire FPS Pro en oferta en GamePlanet, para los fans del PC Gaming.

Este mouse profesional pasó de los 1299 pesos a los 1049 pesos , siendo una buena opción.

HyperX es una buena marca de periféricos, y este mouse es uno de los mejores actualmente.

Mouse HyperX oferta GamePlanet (Especial)

FIFA 23 en oferta en GamePlanet

Un clásico, el FIFA 23 en oferta en GamePlanet, la edición final de la franquicia de futbol antes de que EA pierda la licencia.

Esta es la mejor oferta en juegos que puedes encontrar de momento, pues está en 899 pesos de los 1749 pesos que costaba hace unos meses.

Toma en cuenta que esta es la versión para Xbox Series X, que se puede correr también en Xbox Series S y Xbox One.

FIFA 23 oferta GamePlanet (Especial)

Funko al 3x2 en oferta en GamePlanet

Ahora que si lo que te gusta son las figuras coleccionables, actualmente tenemos los Funko al 3x2 en oferta en GamePlanet.

En otras palabras, puedes elegir 2 de estas figuras y llevarte una gratis; aunque aclaran que sólo es en algunas piezas seleccionadas.

No se aclara cómo se decide cuáles entran en la promoción; te recomendamos elegir las que te gusten y revisar si aplica el 3x2 antes de hacer el pago.