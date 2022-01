¿Dónde y a qué hora ver el inicio de la LLA 2022 de ‘League of Legends’? Luego del receso de fin de año, los esports regresan en este 2022.

Las primeras partidas de la LLA 2022 de ‘League of Legends’ serán el sábado 29 de enero a las 2 de la tarde (CDMX) .

Para esta LLA 2022 de ‘League of Legends’, Riot Games ha hecho algunos ajustes al formato; además de que se han dado modificaciones de último momento.

A continuación te damos todos los detalles del inicio de la LLA de ‘League of Legends’.

LLA 2022 'League of Legends' (Riot Games)

¿Cuál es el nuevo formato de la LLA de ‘League of Legends’?

La temporada regular de la LLA 2022 de ‘League of Legends’ se mantendrá de la misma forma, con dos rondas al mejor de uno. Los playoffs cambiarán, pues se eliminará el Pentágono.

Ahora el primer lugar de la temporada regular de la LLA 2022 de ‘League of Legends’ podrá elegir el equipo para su primer match en la llave de ganadores, de entre el tercer y el cuarto lugar general.

El segundo lugar tendrá que ir con el equipo restante de los anteriormente mencionados (tercer y cuarto lugar). Los equipos quinto y sexto, comienzan esta etapa de la LLA 2022 de ‘League of Legends’ desde la llave de perdedores.

En total habrá 8 equipos en competencia durante la LLA de ‘League of Legends’: Infinity, All Knights, Isurus, Estral, Rainbow7, XTEN; y los recién llegados Team Aze y Globant Emerald.

¿La LLA 2022 de ‘League of Legends’ será presencial o virtual?

Si bien originalmente se planeaba que el inicio de la LLA 2022 de ‘League of Legends’ fuera presencial sin público en la Arena de Plaza Artz, al final se decidió volver al formato virtual.

Esto debido a la cuarta ola de Covid-19 en México, producto de la variante Omicrón. La LLA 2022 de ‘League of Legends’ regresará al formato presencial en próximas semanas si existen condiciones necesarias y suficientes.

Por lo anterior, la primera jornada de la LLA 2022 de ‘League of Legends’ no podrá contar con todos sus equipos; Isurus e Infinity anunciaron que tienen casos positivos y no se presentarán a jugar.

La LLA anunció que sus enfrentamientos serán reprogramados para fechas posteriores de la actual temporada 2022 del torneo de ‘League of Legends’.

La primera jornada de la LLA 2022 de ‘League of Legends’ sólo contará con 3 partidas por día.

LLA 2022 League of Legends (Riot Games)

¿Dónde se podrá ver la LLA 2022 de ‘League of Legends’?

La LLA 2022 de ‘League of Legends’ se podrá ver tanto el televisión, como en plataformas digitales, sin olvidar los canales oficiales del torneo y de Riot Games.

Estos son los lugares donde podrás ver la LLA 2022 de ‘League of Legends’: