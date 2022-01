La División de Honor de League of Legends anuncia el inicio de su Temporada 2022, donde tendrá un cambio de formato y una renovación en su aspecto gráfico.

La División de Honor de League of Legends, en su Temporada 2022, dará inicio el próximo 19 de enero, con partidas los miércoles, jueves y viernes a partir de las 6:00 PM (CDMX) a través de Twitch.

En esta ocasión la División de Honor de League of Legends contará con 8 equipos en competencia con un formato de 3 fases. Destacando que vuelve el ascenso mediante el Circuito Nacional México.

División de Honor de League of Legends (LVP)

Los equipos de la División de Honor de League of Legends en su Temporada 2022 serán Arctic Gaming, Atheris, Atomic, Peek Gaming, Six Karma, The Kings, Tomorrow Esports y Zylant Esports.

Asimismo se anunció que la División de Honor de League of Legends contará con una nueva línea gráfica, con el fin de mantener fresca la marca y el principal torneo mexicano de esports.

Por último, los incentivos económicos de la División de Honor de League of Legends tendrán un aumento del 44%. Adicionalmente se implementará la venta de activos conjuntos en compañía de los equipos con un mínimo a repartir.

La División de Honor de League of Legends se ha establecido como un referente de los esports en México

No guste o no, en términos de organización e impacto, ‘League of Legends’ y Riot han establecido el rumbo de los esports a nivel mundial; muestra de ello es la División de Honor en México.

Desde su creación la División de Honor de League of Legends se ha ido estableciendo como el referente del deporte electrónico a nivel local.

Tan sólo en 2021 la División de Honor de League of Legends logró más de 1.3 millones de espectadores únicos acumulados, y 1.8 millones de visualizaciones, que representan un crecimiento del 126% y 108% respecto al 2020.

Division de Honor League of Legends (LVP)

De hecho fue la organización de la División de Honor de League of Legends, que le permitió mantenerse activa durante los puntos más altos de la pandemia de Covid-19.

Tanto en 2020, como en 2021, las únicas ligas en el mundo que no se detuvieron fueron las relacionadas a ‘League of Legends’, la División de Honor incluida.

Si bien hubo ciertas polémicas, como la eliminación del ascenso y descenso, todo indica que la División de Honor de League of Legends regresará a su estado competitivo en este 2022.