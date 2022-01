‘League of Legends’ inicia su temporada 2022 con algunos cambios en el juego; esto incluye algunos nerfeos, mejoras, un torneo especial, así como aspectos y chromas.

Los campeones nerfeados de ‘League of Legends’ para este inicio de 2022 fueron Rek’Sai y Sona, esta última una de las favoritas de varios fans, lo cual podría no agradarles.

Por su parte, ‘League of Legends’ mejoró las habilidades de Diana y Gangplank; quienes usen a estos personajes de manera regular notarán el cambio de manera inmediata.

Gnar Bosqueviejo y Rek'Sai Bosqueviejo en League of Legends (Riot Games)

Asimismo se anunció que Gnar y Rek’Sai serán los que reciban nuevos aspectos y chromas en este inicio de temporada de ‘League of Legends’, aunque no se dio una fecha exacta.

Los nuevos aspectos y chromas de ‘League of Legends’ llevarán por nombre “Bosqueviejo”, haciendo referencia al concepto de naturaleza que manejan los campeones mencionados.

Además, la versión 12.1 de ‘League of Legends’ trae corrección de errores, cambios a objetos y sistema, junto a cambios a la temporada clasificatoria 2022.

‘League of Legends’ tendrá un torneo especial para iniciar 2022

Junto con lo anterior, celebrar el inicio de la temporada clasificatoria 2022, ‘League of Legends’ realizará un torneo especial de Clash Dios de la Forja con las siguientes recompensas especiales.

3 Trofeos.

3 Estandartes.

5 Logotipos de equipo.

El torneo Clash Dios de la Forja de ‘League of Legends’ se llevará a cabo durante un solo fin de semana, los días 15 y 16 de enero; el registro se llevará a cabo el día 10.

Garen y Katarina en League of Legends (Riot Games)

Hay que señalar que Clash Dios de la Forja no es parte de la temporada regular de Clash ni de los eventos profesionales competitivos de ‘League of Legends’, no otorgará puntos clasificatorios.

Los jugadores podrán obtener recompensas de Dios de la Forja en este primer torneo de ‘League of Legends’; pero su registro de PV de Clash no se verá afectado.

El primer torneo de Clash de la Temporada 2022 de ‘League of Legends’, que contará para el registro de PV, será en la versión 12.4. del juego.