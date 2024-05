Te decimos dónde ver ‘La casa de muñecas de Gabby’, la serie infantil live-action/animada estadounidense lanzada en enero del 2021.

Y es que todas las temporadas de la serie de DreamWorks Animation, con gatitos, manualidades y magia, se encuentra disponible en una sola plataforma en streaming.

Así que aquí te compartimos dónde puedes ver todos los episodios completos en streaming de ‘La casa de muñecas de Gabby’.

La casa de muñecas de Gabby (Pinterest)

¿Dónde ver los episodios completos de La casa de muñecas de Gabby en streaming?

‘La casa de muñecas de Gabby’ sigue las mágicas aventuras de Gabby y su mascota, un gato llamado Pandy Pata.

Y a pesar de que ‘La casa de muñecas de Gabby’ fue lanzada durante el 2021, actualmente contaría con 9 temporadas de entre 6 y 10 episodios.

Las cocreadoras de la serie, Traci Paige Johnson y Jennifer Twomey, son conocidas por series infantiles como ‘Las pistas de Blue, Super Why!’ y ‘Umizoomi’.

Pero si lo que tú estás buscando ver los episodios completos en streaming de ‘La casa de muñecas de Gabby’, puedes hacerlo en:

Netflix

Otra plataforma donde puedes ver los episodios de la serie infantil de Gabby y su gatito, s ería a través de YouTube.

Sin embargo, cabe mencionar, ‘ La casa de muñecas de Gabby’ no tiene canal oficial , por lo que los episodios podrían no estar completos, tener comerciales o no estar seriados correctamente.

La casa de muñecas de Gabby

¿De qué trata ‘La casa de muñecas de Gabby’ cuyos episodios completos puedes ver en streaming?

En palabras de Netflix, ‘La casa de muñecas de Gabby’ habla de “¡Gatos lindos, manualidades divertidas y magia colorida!”.

Y es que en la serie, los fans irán descubriendo las salas de una fantástica casa de muñecas repleta de mundos en miniatura y adorables gatitos.

Gaby, interpretada por Laila Lockhart Kraner -edad desconocida-, tiene una diadema gatuna mágica que le permite volverse un dibujo animado y diminuto.

De esta manera, Gabby tiene divertidas aventuras junto a los gatitos de la casa de mueñecas que tiene en su habitación.