Durante la CCXP México 2025, Aniplex anunció la llegada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en TV abierta de México, siendo algo inédito hasta el momento.

No obstante, aún quedan algunas dudas de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en TV abierta de México, como el canal y cuándo se comenzará a transmitir.

¿En qué canal se transmitirá Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en TV abierta de México?

De momento, no hay un canal para Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en TV abierta de México; sin embargo se manejan dos opciones:

Azteca 7

Canal 22

Pues son las dos señales que apuestan por el anime actualmente y las más coincidentes con el bombazo de Aniplex.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Ufotable)

Azteca 7 tiene una barra de anime entre semana en las tardes desde hace varios años; si bien no es muy estable, no han dejado de transmitir animaciones de Japón.

Por su parte, el Canal 22 ha tenido temporadas donde apuesta por contenidos de anime; además, recordemos que recientemente tuvo algunos estrenos.

No obstante, estos vinieron de la alianza que tienen con Anime Onegai, plataforma que no tiene los derechos de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.

Lo que podría afectar la llegada de la serie a esta señal abierta del país.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Ufotable)

¿Cuándo se transmitirá Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en TV abierta de México?

Tampoco se ha revelado la fecha ni horario de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en TV abierta de México.

Aunque se habla de que llegará durante el verano, que sería entre los meses de junio a septiembre.

Debido a que en verano se dan cambios en la programación de diversos canales, siendo la oportunidad de tener Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en TV abierta de México.

Aunque es una serie bastante popular, es posible que no le den el horario estelar si se estrena en Azteca 7 , por lo que la tendríamos a media tarde, entre 4 a 6 p.m.

Si es en Canal 22, es posible que sí tenga el horario estelar, pues otras series de anime se han estrenado a eso de las 8 a 10 p.m.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el estreno de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Pinterest)

Con información de Aniplex