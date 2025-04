Nintendo Switch 2 dio otra sorpresa en su presentación del 2 de abril al revelar The Duskbloods, un nuevo juego de From Software.

No solo eso, The Duskbloods será el primer juego de From Software exclusivo para una consola de Nintendo, algo que no había pasado anteriormente.

Es por ello que muchos fans de la empresa se preguntan qué es lo que traerá consigo The Duskbloods, así como su historia.

Pues se trata de un juego multijugador, en lugar de una experiencia en solitario como sus juegos anteriores, por los que ha sido reconocida la desarrolladora.

The Duskbloods (From Software)

¿De qué trata The Duskbloods?

Definir la trama de The Duskbloods en este momento es un tanto complejo, debido a varios factores relacionados al mismo título de Nintendo Switch 2.

Para empezar porque The Duskbloods será multijugador, por lo que su trama no está centrada; además que el tráiler nos mostró mucho acerca de la narrativa, sin olvidar que a From Software le gusta segmentar sus historias.

Esto quiere decir que aunque tenga una “base narrativa”, son los jugadores los que descubren todo lo que hay alrededor del mundo, explorando e investigando en todos los rincones de este.

Lo único que sabemos en este momento es que manejaremos a un vampiro, el cual al parecer se encuentra en un mundo post apocalíptico.

Además escuchamos a un narrador, el cual al parecer fue quien convirtió a este posible protagonista en la mencionada criatura de la noche.

The Duskbloods (From Software)

¿Cuándo sale The Duskbloods para Nintendo Switch 2?

De acuerdo con el tráiler de revelación, The Duskbloods estará disponible para Nintendo Switch 2 en 2026.

No hay una fecha exacta para la llegada de The Duskbloods a Nintendo Switch, aunque la apuesta es a inicios del próximo año.

Esto debido a que From Software tiene la tradición de lanzar sus juegos en la primera mitad de año.

Así se hizo con Sekiro, Armored Core VI, Elden Ring y la expansión del mencionado juego; hay una gran posibilidad que su nuevo juego de vampiros tenga la misma ventana de estreno.

Con información de Nintendo.