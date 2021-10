¿Cuanto cuesta ‘Nintendo Switch Online + Paquete de expansión’ en México? El que será el nuevo servicio de la compañía para su consola híbrida.

‘Nintendo Switch Online + Paquete de expansión’ fue anunciado durante el Direct de septiembre y ahora “La Gran N” dio a conocer su costo en nuestro país.

‘Nintendo Switch Online + Paquete de expansión’ tendrá dos formas de suscripción, la Individual y la Familar, esta última incluye a 8 personas en total.

Aquí tienes los precios de cada una:

‘Nintendo Switch Online + Paquete de expansión’ Individual: 1189.00 pesos al año

‘Nintendo Switch Online + Paquete de expansión’ Familiar: 1899.00 pesos al año

Si se compara con el servicio tradicional, la suscripción anual individual aumentaría en 700 pesos; mientras que la familiar anual cuesta casi mil pesos más.

Hay que mencionar que a diferencia de Nintendo Switch Online normal, el bundle con el Paquete de expansión sólo se podrá contratar de manera anual, no hay suscripción mensual ni trimestral.

¿Que incluye ‘Nintendo Switch Online + Paquete de expansión’?

Ahora bien, ¿Que incluye ‘Nintendo Switch Online + Paquete de expansión’? Pues como mencionamos, el precio en México sube radicalmente comparado con el servicio normal.

‘Nintendo Switch Online + Paquete de expansión’ incluye todos los beneficios de la suscripción tradicional:

Juego en línea

Colección de NES y SNES

Guardado en Nube

Aplicación para móviles

Ofertas especiales

Además tendrá en exclusiva tres contenidos extra:

Juegos de Nintendo 64

Juegos de SEGA Genesis

Expansión Happy Home Paradise de ‘Animal Crossing’

Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión (Nintendo)

En otras palabras, si quieres jugar ‘The Legend of Zelda: Ocarina Of Time’ en tu Switch deberás de conseguir una suscripción de ‘Nintendo Switch Online + Paquete de expansión’.

De momento ‘Nintendo Switch Online + Paquete de expansión’ aún no está disponible en México, será lanzado el próximo 25 de octubre de 2021.

Asimismo Nintendo no dio detalles de qué pasará con los usuarios que tengan un plan tradicional y quieran migrar al de “expansión”, si deberán de pagar el costo total o sólo la diferencia.

Con información de Nintendo.