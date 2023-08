Con motivo del Día del Gamer, Activision presentó la Temporada 8: Error 404 de Call of Duty: Mobile, la cual viene a renovar algunos aspectos del juego.

La nueva Temporada 8: Error 404 de Call of Duty: Mobile estará disponible a partir del 6 de septiembre de 2023 en todas las plataformas del juego.

Su temática girará alrededor de los equipos informáticos y la alta tecnología, destacando el mapa Kurohana Metropolis, el cual está hecho exclusivamente para el título y no se podrá encontrar en otros COD.

A continuación te daremos todos los detalles de esta nueva temporada del título móvil para que te vayas preparando.

¿Qué traerá la Temporada 8: Error 404 de Call of Duty: Mobile?

La Temporada 8: Error 404 de Call of Duty: Mobile le dará a los jugadores la oportunidad de obtener 50 niveles de recompensas del nuevo Pase de batalla, el cual contará con una sección gratuita y otra premium.

El Pase de batalla de la Temporada 8: Error 404 de Call of Duty: Mobile incluye Operadores como Domino - Killer Koi, Satsumebachi - Deadly Hornet, Sims - Martial Arts o The Iron Monk - The Hundred Fists.

Además, también se agregarán las siguientes novedades al juego:

Nuevo mapa multijugador: Kurohana Metropolis – Es un lugar pequeño y con temática de tecnología de punta, con espacios estrechos que se prestan para batallas de un ritmo rápido y frenético.

– Es un lugar pequeño y con temática de tecnología de punta, con espacios estrechos que se prestan para batallas de un ritmo rápido y frenético. Nueva arma y equipamiento letal – Se agrega la Argus, una escopeta de palanca con una ligera propagación de disparo desde la cadera. Además, se ha añadido la granada de racimo.

Call of Duty: Mobile Temporada 8: Error 404 (Activision)

¿Qué más tendrá la Temporada 8: Error 404 de Call of Duty: Mobile?

La Temporada 8: Error 404 de Call of Duty: Mobile también incluirá una variedad de actualizaciones y mejoras para el juego, como ya es una tradición.

Esto para mejorar el desempeño y el balance con la llegada de las novedades a la obra, optimizando todo su funcionamiento general.

Además habrá nuevos Desafíos, Sorteos y un Evento temático que coronará la Temporada 8: Error 404 de Call of Duty: Mobile.

Algunas cosas se agregarán desde el lanzamiento de la temporada, mientras que otras llegarán en el desarrollo de la misma.