Activision despejó algunas dudas sobre ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ con un video, donde muestra un poco del arte conceptual de los personajes y la fecha de lanzamiento.

Así es, ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ ya tiene día de estreno y no, no llegará antes de lo normal como habían asegurado varios rumores a inicios de año.

‘Call of Duty: Modern Warfare II’ estará disponible el próximo 28 de octubre de 2022 , cumpliendo con el lanzamiento anual de la saga; desmintiendo también otro rumor al respecto.

En lo que se refiere al arte conceptual de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’, muestra a la Fuerza Operativa 141, que combina a viejos y nuevos personajes de la saga.

De momento no hay nada de gameplay o alguna cinemática de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’, tendremos que seguir esperando para la revelación completa del juego.

No obstante, se espera que esta se dé en el Xbox Showcase o en el Summer Game Fest, que se llevarán a cabo en el mes de junio.

¿‘Call of Duty: Modern Warfare II’ llegará a PlayStation?

Otra cosa que llamó la atención de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’, es que aunque se dio a conocer la fecha de estreno, no hubo nada acerca de las plataformas a las que llegará.

Algo extraño, tomando en cuenta que cuando se da una fecha de estreno, también se mencionan los sistemas en los que estará disponible, por lo general.

Hay muchas dudas sobre la disponibilidad de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ en la multiplataforma, sobretodo en PlayStation, ahora que Activision está a nada de formar parte de Xbox.

Call of Duty: Modern Warfare II (Activision)

Si bien Phil Spencer ha asegurado que este ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ sí llegará a PlayStation, hasta el momento no hay muchas pruebas que validen sus declaraciones.

Algunos piensan que Xbox aplicará las mismas medidas con ‘Call of Duty: Modern Warfare II’, que PlayStation realizó con anteriores entregas de la franquicia.

Esto es, venderlo como un “exclusivo”, a pesar de ser multiplataforma, bloqueando algunos contenidos para la consola de Sony, ya sea de manera temporal o permanente.