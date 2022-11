Black Panther: Wakanda Forever está cosechando éxitos en todo el mundo, al romper récord de taquilla en su primer fin de semana.

Black Panther: Wakanda Forever tuvo un recaudación total de 330 millones de dólares en todo el mundo; de estos, 180 millones fueron en Estados Unidos.

Con ello, rompieron el anterior récord de taquilla de noviembre, que lo tenía Los Juegos del Hambre: En Llamas, con 158 millones de dólares en su primer fin de semana.

Los 150 millones restantes de Black Panther: Wakanda Forever, fueron producto de los mercados internacionales.

Líik’ik Talokan en Black Panther: Wakanda Forever (Disney)

Black Panther: Wakanda Forever no superó a la primera Black Panther

Si bien la taquilla de Black Panther: Wakanda Forever es impresionante, se quedó corta con respecto a la primera Black Panther, que hizo 202 millones de dólares en su primer fin de semana.

De hecho, Black Panther: Wakanda Forever tampoco es la película con mejor apertura de Marvel de 2022, pues Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene ese puesto con 187.4 millones de dólares.

En ese sentido, es posible que la película protagonizada por Letitia Wright y Tenoch Huerta, no llegue a la meta de los mil millones de dólares.

Analistas creen que rondará los 800 o 900 millones de dólares, sobretodo si tomamos en cuenta que tiene un mes fácil antes del estreno de Avatar 2.

Michaela Coel como Aneka (Disney)

El éxito de Black Panther: Wakanda Forever podría asegurar una tercera película

El productor de Black Panther: Wakanda Forever, Nate Moore, dijo en una entrevista que antes de asegurar una tercera película, habría que ver el desempeño de esta.

Con estos números, es posible que solo sea cuestión de tiempo para que Kevin Feige y compañía anuncien lo nuevo de Black Panther.

Si bien lo lógico sería una Black Panther 3, no se descarta que tengamos algo relacionado a Namor, quien se ha convertido en el favorito de los fans.

Dado que Disney ya no tiene eventos agendados para este 2022, es posible que no sepamos nada una posible secuela de Black Panther: Wakanda Forever hasta 2023 o 2024.

Black Panther: Wakanda Forever (Marvel)

Con información de Box Office Mojo.