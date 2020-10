La beta de 'Call of Duty: Black Ops Cold War' cumple; pero no sorprende

Pudimos probar los modos multijugador disponibles, mismos que no se alejan de lo visto anteriormente.

Del 8 al 11 de octubre, Activision tuvo la fase beta de 'Call of Duty: Black Ops Cold War' para los usuarios de PS4; nosotros pudimos darle un vistazo a los modos: Domination, VIP Escort y Assault, los cuales no se alejan mucho del estándar de la franquicia.

Esto no es del todo malo, pues los fans e incluso aquellos que no han probado un 'COD' en su vida podrán acostumbrarse rápidamente a la jugabilidad; sin embargo, si buscan algo realmente innovador, no parece que la desarrolladora y el estudio Treyarch nos lo vayan a entregar.

De lo que jugamos, todo lo encontramos muy familiar a lo visto en otros modos multijugador de la franquicia; de hecho, dos de las opciones citadas al principio son muy parecidas, la única diferencia es el tiempo que duran las partidas. A continuación te damos nuestras impresiones.

Cold War Activision

Controlar zonas en la Guerra Fría

Domination y Assault son los que son muy parecidos, pues se basan en controlar zonas enfrentado a dos equipos; el primero es el clásico "Rey de la Colina", donde sumas puntos por tener más áreas bajo tu dominio, la partida termina cuando se llega a un número determinado.

Por su parte, en Assault no tienes un puntaje como tal, más bien debes de controlar todos los puntos de interés durante un tiempo determinado para ganar; si no lo logras, te irás a un "Tiempo Extra" donde el primer equipo que controle una zona gana.

Cold War Especial

En ambos la acción es rápida y constante, prácticamente no hay un momento para armar la estrategia; pero eso no afecta el flujo del juego, pues como mencionamos todo se nos hizo muy intuitivo, siendo Assault el más accesible, aunque claro, como siempre necesitarás gran coordinación con tu equipo.

VIP Escort trata de cambiar un poco la dinámica

Ahora bien, en el caso de VIP Escort, este trata de hacer un cambio a la dinámica del juego, pues aquí se trata de proteger a uno de los miembros de tu equipo mientras es extraído de la zona; este no está del todo indefenso, pues cuenta con su propio arsenal.

Aquí las partidas son más rápidas, ya que si el objetivo muere, tu equipo pierde. Podemos decir que es una opción interesante, pues más que ir directamente al conflicto, tienes que acompañar a la persona que fue designada para huir del lugar, tomando una posición más defensiva.

Cold War Especial

Aún así, no es algo que no se haya visto en algún otro título FPS o en el mismo 'Call of Duty'. Tal vez no el proteger una persona; pero sí el concepto de equipos ofensivos y defensivos, intercambiando lados cada ronda.

Técnicamente la beta no tuvo fallos

Más allá de los modos y que estos no sean tan espectaculares; lo importante de la beta de 'Cold War' era ver que todo los elementos técnicos funcionaran correctamente. En ese sentido, podemos decir que Activision está haciendo un excelente trabajo.

Durante todas nuestras partidas no experimentamos ninguna clase de bug o glitch que arruinara el gameplay, además de que siempre encontramos jugadores en todos los modos; sin olvidar que siempre hubo un buen desempeño en cuanto a los cuadros por segundo, a pesar de que los escenarios contaban con varios detalles.

Tal vez el único problema es que forzosamente requiere de una muy buena conexión de internet o que la que tienes en casa sea dedicada sólo al 'Black Ops Cold War', pues con que baje un poco la transferencia de datos, el juego sufrirá de problemas de latencia.

Por lo pronto esperaremos al 13 de noviembre para tener la experiencia completa de 'Call of Duty: Black Ops Cold War', pues la fase beta sólo nos dejó ver que el multiplayer no se alejará de los cánones que ha marcado la franquicia desde hace casi 20 años.