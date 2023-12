Capcom no es ajeno a sacar reediciones de sus título viejos, de hecho es una práctica común en la desarrolladora; muestra de ello es Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy es una compilación de títulos de la saga de abogados Phoenix Wright, que originalmente salieron en consolas portátiles.

Con el fin de que más gente conozca estas obras, se le hizo un lavado de cara, adaptando las obras al consolas actuales.

Ya le pudimos dar un vistazo a esta trilogía, por lo que te daremos nuestras primeras impresiones al respecto.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Capcom)

¿Cómo es Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy?

Como su nombre lo indica, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy trae los tres juegos que componen esta saga de la franquicia:

Apollo Justice: Ace Attorney

Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice

Dado que los juegos de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy fueron lanzados para DS y 3DS, se tuvo que hacer un nuevo mapeado en los controles e interfaz.

Tomando en cuenta que ya no se tiene la pantalla doble/táctil; no obstante, no se un cambio tan radical, pues al ser aventuras gráficas, sólo se aplicaron ligeros ajustes.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Capcom)

Esto significa que más allá de la plataforma, el título se juega prácticamente igual que en los originales, algo que los veteranos agradecerán.

Otra cosa que nos dimos cuenta al jugar es que se mejoró todo el aspecto visual, dejando de lado los entornos pixelados por unos más definidos.

Sin embargo, eso no significa que se perdieran detalles de los títulos originales; al contrario, se les da un mayor realce a estos.

También hay que mencionar que Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy incluye todo el contenido extra que fue lanzado en su momento para los juegos.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Capcom)

Hablamos de elementos estéticos, así como capítulos completos que añaden nuevas historias a la campaña principal.

Finalmente hay que comentar acerca de los añadidos ya clásicos de estas colecciónes, como lo es un museo con música e ilustraciones promocionale de los juegos.

De momento nos parece que Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy es una colección bastante completa en estos aspectos.

¿Hay algún problema con Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy?

Si han seguido estos previos, saben que por lo general mencionamos los puntos que se deben de mejorar de los títulos; pero con Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy de momento no tenemos muchos cometarios negativos.

Lo único “malo” que le vimos a Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy es que no cuenta con localización al español.

Esto sí puede llegar a afectar la experiencia, pues es una obra con una gran cantidad de texto para leer; si no dominas el inglés, puedes perder datos importantes de los casos.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Capcom)

Fuera de ello no hay ninguna otra cosa que podamos señalar del juego; no porque sea perfecto, más bien por el hecho de que aún no lo probamos a profundida.

Una vez que tengamos más horas de juego con los tres títulos, tendremos un mejores argumentos para señalar en caso de que haya fallos evidentes.

De momento podemos decir que Capcom ha hecho un trabajo excelente; esperamos que esta impresión se mantenga con la versión completa de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy.