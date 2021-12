Andrew Garfield quería que Spider-Man fuera bisexual en las películas, pero posteriormente fue presionado para que retractarse de la idea.

De acuerdo con Andrew Garfield, la producción de Spider-Man del 2003 no estaba dispuesta a perder ganancias.

Años después en una entrevista con ‘The Sunday Times’, Tom Holland apoyó la idea inclusiva de Andrew Garfield.

Durante una entrevista para ‘The Independent’, el actor Andrew Garfield reveló que fue presionado para retractarse de su propuesta para Spider-Man.

Y es que durante el 2013, Andrew Garfield dijo que quería interpretar a un Spider-Man bisexual el cual tuviera una pareja masculina.

Pues en la película, dijo Andrew Garfield, sería interesante ver a Spider-Man explorando su sexualidad e incluso declararse homosexual.

Sin embargo, dijo que después de haber mencionado esta propuesta a los medios de comunicación fue presionado para retractarse y disculparse por sus palabras.

“Hubo una entrevista que di en la que dije: ¿Por qué Peter no puede explorar su bisexualidad en su próxima película? ¿Por qué MJ no puede ser un chico? Entonces me presionaron mucho para retractarme y disculparme por decir algo que es legítimo pensar y sentir.”

Andrew Garfield