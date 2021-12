‘Spider-Man: No Way Home’ ya está en Cuevana según usuarios de redes sociales, haciendo que el nombre de la página se convierta en tendencia.

Luego del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ y la emoción a su alrededor, algunos usuarios han reportado que la nueva película de Marvel y Sony ya está en Cuevana.

Cuevana es un sitio de Internet en donde se pueden ver varias series y películas de manera gratuita, algunas de ellas son grabadas desde los cines desde el día del estreno.

Tal y como aparentemente ha sucedido en esta ocasión, por lo que muchos de los usuarios que no han podido acudir a cines, ya están celebrando este hecho.

usuarios festejan llegada de 'Spider-Man: No Way Home' a Cuevana (Especial)

Con memes, los usuarios festejan la llegada de ‘Spider-Man: No Way Home’ a Cuevana

El estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha sido todo un fenómeno mundial desde que se anunció su producción y ahora, usuarios festejan con memes que la película ya llegó a Cuevana.

A tan solo un día del estreno mundial de ‘Spider-Man: No Way Home’, la nueva película de Tom Holland, tal parece que la película ya está disponible en Cuevana.

Es por eso que los memes no se han hecho esperar ante la noticia de que ‘Spider-Man: No Way Home’ ya está en Cuevana, y muchos usuarios han felicitado a quien grabó toda la película.

Esto a pesar de que mantiene una pobre calidad e incluso se escuchan los ruidos de los asistentes al cine, pero esto no ha detenido ni a los usuarios ni a los memes.

La emoción de ver ‘Spider-Man: No Way Home’ llega tras los rumores de una posible actuación por parte de Andrew Garfield y Tobey Maguire, lo cual ha alzado las expectativas en el público.

Esto hizo que, desde que se anunciaran las preventas , muchos de los boletos se agotaran e incluso los sitios donde se vendían colapsaron.

Por lo que muchos usuarios de redes se resignaron a ver en Cuevana ‘Spider-Man: No Way Home’, en vez de verla en cines.

