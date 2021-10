‘Age of Empires IV’ es la evolución que todos querían (RESEÑA)

‘Age of Empires IV’ es la evolución que todos querían, pues luego de una desangelada tercera entrega, se pedía una renovación de la franquicia como tal.

Así, luego de 4 años del anuncio oficial y 16 desde su última entrega, ‘Age of Empires IV’ llega para recordarnos porque esta saga es la punta de lanza de los RTS.

Con ‘Age of Empires IV’, Relic Entertainment y Microsoft Studios pusieron todo su empeño en revivir una de las sagas más aclamadas de finales de los 90 e inicios del 2000.

Age of Empires IV (Microsoft)

‘Age of Empires IV’ no sólo arregla los problemas de la tercera iteración, también nos da un lavado de cara general a lo que entendemos por RTS en la actualidad.

Todo aderezado con un poder gráfico que sólo las máquinas actuales le podrían dar al esperado ‘Age of Empires IV’.

Veamos entonces qué es lo que nos ofrece ‘Age of Empires IV’.

¿Cómo se juega ‘Age of Empires IV’?

‘Age of Empires IV’ mantiene la mecánica clásica de todo RTS, donde tendrás que seleccionar una de las civilizaciones con las que cuenta el juego ir avanzando de edades y tecnología.

De nueva cuenta en ‘Age of Empires IV’ deberemos de hacer valer toda nuestra estrategia militar para lograr nuestro objetivo; pero siempre pendientes de nuestros recursos.

‘Age of Empires IV’ cuenta con varios modos de juego, el primero que salta a la vista y que fue una adicción en las versiones DE, es “El arte de la guerra”.

Por medio de partidas guiadas contra la máquina, ‘Age of Empires IV’ te enseña las estrategias que a lo largo de los años la comunidad ha adoptado como fundamentales.

Age of Empires IV (Microsoft)

Posteriormente tenemos el primer plato fuerte de ‘Age of Empires IV’: La Campaña; donde podremos seleccionar a una de las civilizaciones que trae esta entrega.

Como siempre, ‘Age of Empires IV’ se basa en hechos reales para elaborar toda la construcción de este apartado; si bien no es riguroso en términos históricos, sí hace un buen resumen de los eventos.

Por último tenemos la clásica Escaramuza, donde seleccionamos a aliados o enemigos, así como a nuestra propia civilización; personalizamos las reglas y será nuestro deber derrotar a todos los adversarios.

Claro, ‘Age of Empires IV’ no podía estar completo si un modo multijugador; este nos ofrece la clásica partida rápida la cual te empareja con otros jugadores, en enfrentamientos que van de 1 vs 1 a 4 vs 4.

Age of Empires IV (Microsoft)

Aquí también tenemos partidas personalizadas; como su nombre lo indica, creas tu partida, invitas amigos o esperas a que gente se una al juego que acabas de crear.

A lo anterior se suman dos nuevos modos en ‘Age of Empires 4′: las partidas clasificatorias y el modo observador; la primera es para ir subiendo de ranking y probarte con los mejores del mundo.

El modo observador de ‘Age of Empires IV’ está pensado para los esports, siendo una transmisión en vivo de los enfrentamientos más interesantes del momento.

¿Cómo se ve ‘Age of Empires IV’?

‘Age of Empires IV’ supone un gran salto a lo que vimos con las versiones DE; si bien no se puede pedir un nivel tan alto de gráficos en juegos RTS por la cantidad de objetos y la latencia del juego online, se nota un gran trabajo.

Tomando en cuenta siempre el rendimiento de ‘Age of Empires IV’, se aprecia cada detalle del juego, el entorno es hermoso y es un deleite ver como se construyen los edificios.

Las animaciones de los soldados y los aldeanos son de lo mejor; si bien son muy repetitivas, en el calor de la batalla no te percatarás de este punto.

Age of Empires IV (Microsoft)

En la parte sonora ‘Age of Empires IV’ también tiene un gran trabajo; desde el menú se puede sentir la epicidad de la obra, y en las batallas, el sonido de la guerra te abruma y te hace sentir como si estuvieras ahí.

Un gran punto a favor de ‘Age of Empires IV’ es que cada civilización habla su lengua, lo que le da un toque más realista a cada una de ellas.

¿Vale la pena jugar ‘Age of Empires IV’?

‘Age of Empires IV’ es sin duda la continuación espiritual de la segunda entrega, se siente como la evolución de este gran título arreglando los errores de la tercera oarte y agregando nuevas características.

‘Age of Empires IV’ promete ser el juego definitivo de la franquicia, se nota que tomaron nota de las ediciones DE y de la comunidad para crear la mejor versión que pudieron.

Age of Empires IV (Microsoft)

Si bien ‘Age of Empires IV’ tiene algunos detalles como las mencionadas animaciones repetitivas y que se siente un poco “vacío” al tener sólo 8 civilizaciones, tomando en cuenta juegos anteriores.

Sin embargo, nada de esto quita se se trate de un juego por demás pulido que todos los que jugaron un ‘Age of Empires’ en algún momento disfrutarán.