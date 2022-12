No cabe duda que uno de los animes más populares de los últimos años es One Piece y ahora, se ha revelado que Ace tiene una nueva figura +18 para no pasar frío.

Es la compañía de Gentleman Studio la cual se dedica a hacer las figuras +18 de varios mangas y animes, como los de Jujutsu Kaizen, Spy x Family o Naruto; ahora ha sido el turno de One Piece.

Y es que tal y como actualizó en sus redes sociales, la nueva figura +18 que estará a la venta es la de Ace de One Piece.

Aunque cabe mencionar que en el caso de One Piece, Gentleman Studio ya había sacado figuras +18 de los personajes de Zoro y Sanji.

¿Cuánto cuesta la nueva figura +18 de Ace de One Piece?

Gentleman Studio es una empresa que se dedica a sacar figuras de animes y mangas famosos, pero con la particularidad de ser +18.

Y es que gracias a su realismo y atención a los detalles, este tipo de figuras +18 se han vuelto muy cotizadas en redes sociales.

Ahora, la nueva figura +18 que han sacado a la venta ha sido la de Ace de One Piece, la cual tiene un costo aproximado de 309 dólares en preventa, es decir unos 6 mil pesos mexicanos.

Aunque en otras páginas, la misma figura +18 de Ace de One Piece supera los 500 dólares, es decir poco más de 9 mil 710 pesos.

Sin embargo, la nueva figura +18 de Ace de One Piece en Impel Down, tiene tres piezas intercambiables y dos poses intercambiables.

Aunque de momento, tal y como indica la página de Gentleman Studio, está preventa de la figura +18 de Ace de One Piece, de momento está agotada.

Figura +18 de Ace de One Piece (Gentleman Studio )

