Estos 6 fondos de pantalla de Chica, uno de los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s, quedarán perfectos en tu smartphone.

Uno de los animatrónicos principales de Five Nights at Freddy’s es Chica the Chicken, mejor conocida como solo Chica.

Es por eso que te dejamos los 6 fondos de Chica de Five Nights at Freddy’s para que lleves en tu smartphone.

6 fondos de Chica de Five Nights at Freddy’s

Como ya se dijo, Chica es uno de los animatrónicos más populares de Five Nights at Freddy’s, siendo literalmente un pollo amarillo.

Que aunque a simple vista pudiera parecer tierno, en realidad es bastante aterrador cuando cae la noche en Five Nights at Freddy’s.

Es por eso que Chica se ha convertido en uno de los animatrónicos favoritos de Five Nights at Freddy’s.

Y para que siempre la lleves en tu smartphone, te dejamos los 6 fondos de Chica de Five Nights at Freddy’s:

Chica de Five Nights at Freddy’s en una selfie con todos los animatrónicos Chica de Five Nights at Freddy’s con un cupcake de cumpleaños Chica de Five Nights at Freddy’s mirando directamente a la cámara Chica de Five Nights at Freddy’s gritando a la cámara Chica de Five Nights at Freddy’s comiendo Chica de Five Nights at Freddy’s en un cuadro con todos los personajes

Chica de Five Nights at Freddy’s en una selfie con todos los animatrónicos

En este fondo de pantalla, Chica de Five Nights at Freddy’s está en una selfie con todos los demás animatrónicos.

Fondos de pantalla de Chica de Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

Chica de Five Nights at Freddy’s con un cupcake de cumpleaños

Justo para tu fondo de pantalla en tu smartphone, qué mejor que Chica de Five Nights at Freddy’s con un cupcake de cumpleaños.

Fondos de pantalla de Chica de Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

Chica de Five Nights at Freddy’s mirando directamente a la cámara

Un fondo de pantalla aterrador de Chica de Five Nights at Freddy’s es sin duda ella viendo directamente a la cámara de seguridad.

Fondos de pantalla de Chica de Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

Chica de Five Nights at Freddy’s gritando a la cámara

También Chica de Five Nights at Freddy’s puede ser bastante aterradora cuando grita a la cámara, como en este fondo de pantalla.

Fondos de pantalla de Chica de Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

Chica de Five Nights at Freddy’s comiendo

Este fondo de pantalla de Chica de Five Nights at Freddy’s la muestra un poco más divertida comiendo.

Fondos de pantalla de Chica de Five Nights at Freddy’s (Scottgames)

Chica de Five Nights at Freddy’s en un cuadro con todos los personajes

Este fondo de pantalla de un cuadro de los animatrónicos principales, muestra a Chica de Five Nights at Freddy’s como uno de ellos.