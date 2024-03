Estos 6 fondos de pantalla de Foxy de Five Nights at Freddy’s para que puedas usarlos en tu smartphone.

Foxy de Five Nights at Freddy’s es uno de los animatrónicos principales de la franquicia de videojuegos y uno de los que más terror provocan entre los jugadores.

El animatrónico Foxy de Five Nights at Freddy’s, destaca de entre los demás por su look pirata y tiene su propia atracción llamada Pirate’s Cove.

Y al ser uno de los personajes favoritos, te dejamos los 6 fondos de Foxy de Five Nights at Freddy’s para tu smartphone.

Estos son los 6 fondos de pantalla de Foxy de Five Nights at Freddy’s para tu smartphone

Foxy de Five Nights at Freddy’s es uno de los animatrónicos más terroríficos de los juegos y, al mismo tiempo, uno de los más queridos de los fans.

Por lo que estos 6 fondos de pantalla de Foxy de Five Nights at Freddy’s quedarán perfectos en tu celular si eres fan de este animatrónico:

Foxy de Five Nights at Freddy’s con lentes

En este fondo de pantalla para tu smartphone, se ve a Foxy de Five Nights at Freddy’s con lentes.

Fondos de pantalla de Foxy de Five Nights at Freddy's (Scottgames)

Foxy de Five Nights at Freddy’s con su mano de pirata

Su atuendo pirata es algo que destaca a Foxy de Five Nights at Freddy’s, y en este fondo de pantalla se puede observar mejor su garfio.

Fondos de pantalla de Foxy de Five Nights at Freddy's (Scottgames)

Foxy de Five Nights at Freddy’s mirando a la cámara

Algo que hace terroríficos a los animatrónicos es cuando miran directamente a la cámara o al jugador, tal y como aparece Foxy de Five Nights at Freddy’s en este fondo de pantalla.

Fondos de pantalla de Foxy de Five Nights at Freddy's (Scottgames)

Foxy de Five Nights at Freddy’s en el escenario de Freddy Fazbear’s Pizza

En este fondo de pantalla para tu smartphone, aparece Foxy de Five Nights at Freddy’s en el escenario de la pizzería.

Fondos de pantalla de Foxy de Five Nights at Freddy's (Scottgames)

Foxy de Five Nights at Freddy’s junto a los otros animatrónicos

Además de Foxy de Five Nights at Freddy’s, en este fondo de pantalla aparecen todos los animatrónicos principales del juego.

Fondos de pantalla de Foxy de Five Nights at Freddy's (Scottgames)

Foxy de Five Nights at Freddy’s entrando al cuarto de seguridad

En este fondo de pantalla de Foxy de Five Nights at Freddy’s, el animatrónico aparece en el cuarto de segurodad del juego.