Un nuevo estudio indicaría que la ingesta de un simple multivitamínico podría ayudar a reducir el riesgo de pérdida de memoria en adultos mayores.

El reciente estudio sería un complemento de otro realizado en septiembre de 2022, Cosmos-Mind, que también sugirió que la ingesta de un multivitamínico podría ayudar a la memoria de adultos mayores.

Esto señala la importancia que tiene la alimentación y en especial, los nutrientes en el desempeño de la salud y del deterioro cognitivo o la pérdida de las funciones mentales, tal como se declara en el estudio.

Multivitamínico puede ayudar a reducir el riesgo de pérdida de memoria en adultos mayores

De acuerdo con el estudio Cosmos-Web (Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study in the mind o Estudio de resultados de suplementos de cocoa y multivitamínicos en la mente):

Un multivitamínico puede ayudar a reducir el riesgo de pérdida de la memoria en adultos mayores.

El estudio indicaría que suplementar la alimentación con un multivitamínico puede afectar a la mente y sus funciones, mostrando que desacelera el deterioro de las mismas.

Esto se comprobó en el estudio que incluyó a 3 mil 500 adultos mayores con más de 60 años de edad, administrando a la mitad un multivitamínico y al restante solamente un placebo.

Los resultados mostraron que quienes utilizaron un multivitamínico obtuvieron mejores resultados en pruebas de memoria a partir del primer año , que se mantuvieron durante los 3 años que duró el análisis.

En comparación con los adultos mayores que tomaron un placebo, se notó un mejor rendimiento en la memoria , ganando 3.1 años de reducción.

Por otra parte, el primer estudio, Cosmos-Mind, se llevó a cabo con la colaboración de la Escuela de Medicina Brigham y Wake Forest, evaluando a 2 mil 200 adultos mayores también durante 3 años.

En este último, se notó una ralentización de la pérdida de memoria u otras funciones del deterioro cognitivo en un 60%, lo que equivaldría a 1.8 años de reducción.

Sin embargo, ambos ensayos destacaron los mismos resultados, por lo que se mantienen esperanzados en los beneficios que puede ocasionar un multivitamínico en reducir el riesgo de perdida de memoria u otro deterioro.

De acuerdo con Howard Sesso, codirector del estudio, las conclusiones de los dos estudios comprenden que el uso de un multivitamínico reduce la pérdida de memoria.

La ingesta de un multivitamínico disminuyó el deterioro cognitivo en adultos mayores que realizaron el estudio, por lo que ayuda a reducir el riesgo de la pérdida de memoria. (Unsplash)

¿Qué es un multivitamínico y por qué ayudaría a reducir el riesgo de pérdida de memoria en adultos mayores?

Los multivitamínicos son un suplemento (también conocidas en México simplemente como las vitaminas que se pueden encontrar en la farmacia) que garantizan en el organismo los nutrientes necesarios en caso de su ausencia en la alimentación.