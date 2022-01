Trasplante de corazón de cerdo a hombre fue un éxito; es el primero en la historia y se realizó gracias a cirujanos de Estados Unidos.

El beneficiado fue un hombre de 57 años con una enfermedad cardíaca potencialmente mortal, a quien el innovador trasplante ahora le ofrece esperanza de prolongar su vida.

Los cirujanos esperan que este tipo de trasplantes marquen el comienzo de una nueva era en la medicina, ante la escasez de donantes y la alta demanda de órganos sanos.

Cerdo (Pixabay)

Médicos que realizaron el trasplante de corazón de cerdo: “No sabemos qué nos deparará el mañana”

El primer trasplante exitoso de un corazón de cerdo genéticamente alterado a un humano se realizó el 7 de enero, en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, en Baltimore.

Tras ocho horas, concluyó de forma exitosa la intervención y el señor David Bennett, beneficiario del trasplante, fue reportado como estable.

Al respecto, el doctor Bartley Griffith, director del programa de trasplante cardíaco en el centro médico y quien realizó la operación, comentó:

“Está funcionando [el trasplante] y parece normal. Estamos emocionados, pero no sabemos qué nos deparará el mañana. Esto nunca se ha hecho antes” Bartley Griffith, médico que encabezó el trasplante.

Cirugía (Pixabay)

¿Cómo se decidió que el señor Bennett Sr. era candidato para el trasplante de corazón de cerdo?

Amigos y doctores comentaron que el señor Bennett decidió someterse al trasplante de corazón de cerdo genéticamente alterado porque habría muerto sin un nuevo corazón.

Además, señalaron que el hombre ya había agotado otros tratamientos y estaba demasiado enfermo para calificar para un trasplante de corazón de donante humano.

Su pronóstico de recuperación es incierto, debido a que es el primer hombre en someterse a un trasplante de corazón de cerdo genéticamente alterado y todo es nuevo para sus médicos.

Por ahora, el señor Bennett todavía está conectado a una máquina de circulación extracorpórea, que lo mantenía con vida antes de la operación.

Eso no es inusual para una persona que ha recibido un trasplante de corazón, dijeron sus médicos al diario The New York Times.

Cirugía (Pixabay)

Asimismo, señalaron que el nuevo corazón está funcionando como se esperaba y ya está haciendo la mayor parte del trabajo, por lo que podrían retirarle la máquina al señor Benett en una semana.

En tanto, el hombre es monitoreado puntualmente, para identificar alguna señal de que su cuerpo pueda rechazar el corazón de cerdo .

La buena noticia, según los médicos, es que ya han transcurrido las 48 horas consideradas críticas y hasta el momento no se reportan incidentes que indiquen el fracaso del trasplante.

¿Por qué se trasplantó un corazón de cerdo genéticamente alterado?

Los xenotrasplantes, que consisten en injertar o trasplantar órganos o tejidos de animales a humanos, se han practicado desde la décadas de 1960, aunque no siempre con resultados exitosos.

Aunque se ha recurrido al trasplante de órganos de primates, los de cerdos han ofrecido mayores ventajas, entre otras cosas porque:

Son más fáciles de criar

Alcanzan el tamaño humano adulto en seis meses

Hoy en día se realizan con frecuencia trasplantes de válvulas de corazón de cerdo; también, algunos pacientes con diabetes han recibido células de páncreas porcino.

Cerdos

La piel de cerdo también se ha utilizado como injerto temporal para pacientes quemados.

En el caso del señor Benett, se utilizaron dos tecnologías innovadoras para reducir las posibilidades de rechazo del corazón de cerdo .

También, para evitar que el cuerpo del señor Benett desencadenara una respuesta inmunológica peligrosa que pudiera poner en peligro su vida:

La edición de genes

La clonación

Con información de The New York Times