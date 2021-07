Hombre con primer trasplante doble de brazos ya puede mover los bíceps (video)

Felix Greatarsson es un hombre originario de Islandia que en enero pasado hizo historia, al convertirse en la primera persona del mundo en recibir un trasplante doble de brazos.

A varios meses de la intervención, Felix Greatarsson dio una actualización sobre cómo su cuerpo ha reaccionado al trasplante que tras 23 años le devolvió los brazos.

En un video, Felix Greatarsson destacó que sus avances están superando las expectativas de los médicos y dio muestras de lo que está logrando hacer con sus nuevos brazos.

El pasado 28 de mayo, Felix Greatarsson subió a su cuenta de Instagram un video que acompañó con el siguiente texto:

“¡¡LAS MEJORES NOTICIAS HASTA AHORA!! Hoy ha habido algunos grandes desarrollos que no podía esperar para compartir”

En la grabación, el hombre de 49 años contó que antes del trasplante de brazos, los médicos le hablaron sobre el proceso de recuperación promedio.

En ese momento le advirtieron que pasaría mucho tiempo para que pudiera mover los brazos porque los nervios crecen con lentitud.

Ante ello, pronosticaron que pasaría al menos un año para que sus nervios llegaran a sus codos y dos años para que crecieran hasta sus dedos.

Pero Felix Greatarsson ha echado por tierra todas estas presunciones, pues en su video contó que a poco más de cinco meses del trasplante, ya puede mover sus biceps.

“Al diablo el promedio. Hoy moví mi bícep y de hecho he estado sintiendo crecer los nervios de mi antebrazo, aproximándose a la mano... Todavía no he tenido algún movimiento real, pero si mirian mi bicep... lo puedo mover”

Felix Greatarsson, primere hombre en recibir un trasplante doble de brazos