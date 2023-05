Modelo de Only Fans acusó que la corrieron del supermercado bajo el pretexto de que se encontraba “usando ropa muy corta”.

La afectada fue Kerolay Chaves, modelo de origen brasileño y quien cuenta con más de 781 mil seguidores en su perfil principal de Instagram y más de 3 millones de suscriptores en su perfil

Fue a través de un posteo en sus redes sociales donde que externó el mal momento por el que pasó cuando acudió de manera cotidiana a realizar sus compras.

“Acabo de llegar del supermercado y fui acosada por usar ‘ropa demasiado corta’”, mencionó la modelo.

Acusa modelo de Only Fans que personas fueron prejuiciosas y groseras por la ropa que traía en el supermercado

Kerolay Chaves acompañó dicha publicación con una foto donde se le puede ver con la ropa que traía cuando ocurrieron los hechos , misma que consta de un short de mezclilla, unas chanclas de color negro, así como una blusa tipo top de color blanca.

La modelo brasileña indicó que no podía creer que no sólo la terminaron por sacar del supermercado, sino que incluso otras personas que se encontraban comprando en el lugar la miraron de manera prejuiciosa, y otras más le dijeron maldiciones.

“Algunas personas me miraron con prejuicios, otras me maldijeron y finalmente, me expulsaron del lugar. ¿pueden creerlo?”, escribió la creadora de contenido.

Modelo de Only Fans que acusó la corrieron de un supermercado por usar ropa muy corta (@kerolay_chaves)

Critica modelo de Only Fans falta de libertad en las mujeres luego de que la corrieran de un supermercado por usar ropa muy corta

Kerolay Chaves externó que considera absurdo que a las mujeres se les siga tratando con conductas discriminatorias y ofensivas, únicamente porque visten la ropa que ellas quieren.

La también influencer mencionó que son situaciones que desafortunadamente tiene que vivir, sólo porque se visten de esa manera debido a las altas temperaturas que se siente en el país sudamericano.

Usuarios también se lanzan contra modelo de Only Fans tras acusar que la corrieron del supermercado por usar ropa muy corta

Tras relatar en el post la mala experiencia que acaba de vivir, varios comentarios en la publicación también la atacaron, toda vez que consideraban la situación era alguna especie de montaje o que ella lo había provocado.

Algunos comentarios cuestionaban que “le había dado tiempo” para tomarse las fotos que adjunto en la publicación pese a que estaba siendo agredida.

Otros más se lanzaron contra la vestimenta de Kerolay Chaves, además de señalarla como una persona que sólo se enfocaba en “vender su cuerpo” .

“No es suficiente vender tu cuerpo por internet, también quieres venderlo en el supermercado”, “Esto no es ropa corta. Esto es lencería de jeans”, “Debe ser difícil de entender cuando a tu mente solo le preocupa exponer tu cuerpo y mostrarse como un objeto”, fueron parte de los comentarios en su contra.