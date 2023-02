Unas amigas conversan:

Daniela.- ¡Todo está muy caro!

Esmeralda.- Tienes razón, pero aun así creo que gastas mucho…

Daniela.- Independientemente de eso… estoy harta de trabajar tanto y no ganar lo suficiente. Vivir en la CDMX es muy caro…

Esmeralda.- Y ¿por qué no le copias a Gonzalo o Andrea?

Daniela.- qué hicieron o qué?

Esmeralda.- Pues abrieron su Only Fans… y les está yendo re bien

Daniela.- ¿Es neta?

Esmeralda.- Neta… la verdad, yo ya lo estoy considerando…

Daniela.- No manches!... pero eso es como prostituirse, ¿o no?

Esmeralda.- Ay no exageres…más bien es exhibirse a cambio de dinero y ya sabes que la morbosidad, siempre vende

Daniela.- Pues si…

Lamentablemente o no, este tipo de conversación se ha vuelto común entre jóvenes y no tan jóvenes. Cada día es más normal saber de personas que abren una cuenta de Only Fans con la idea de ganar dinero extra. Es cuestion de buscar en Google o en cualquier otro buscador algo así como “profesionistas dejan trabajo por Only Fans” para encontrar diversos casos en los que enfermeras, periodistas, maestras y más, han optado por dedicarse de lleno a la creación de contenido sugerente o para adultos (es importante aclarar que es una tendencia global). Lo anterior coincide con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la cual reportó que en julio de 2022, el 86% de los desempleados en México son profesionistas.

Only fans es una plataforma creada en 2016 en la que se compra y vende contenido como fotos, videos y transmisiones en vivo.

Pero, ¿por qué cada vez más profesionistas optan por esta opción de trabajo? Principalmente por los sueldos y las pocas oportunidades de crecimiento o garantías/prestaciones que ofrecen la mayoría de los trabajos actuales. Según la Encuesta Nacional de Profesionistas y Técnicos, en el tercer trimestre de 2022 los profesionistas y técnicos mexicanos tuvieron un salario promedio de 6.640 pesos trabajando promedio 37 horas a la semana. Es importante mencionar que el 1 de enero de 2023, el salario mínimo en México aumentó 20%. A pesar de lo anterior, y ser la quinta vez que se realiza un aumento de salario en el tiempo de la 4T; México continúa dentro de los 5 salarios mínimos más bajos de América Latina . Y como dice Daniela, la chica del diálogo inicial de este texto, “todo está muy caro”.

Referencias

-Encuesta Nacional de Profesionistas y Técnicos (tercer trimestre de 2022)

-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI