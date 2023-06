Lesly Reyna, Miss Perú Eco 2021, abrió su OnlyFans y ahora gana más de 85 mil pesos al mes.

Convertirse en Miss Perú Eco 2021 a los 27 años de edad parecía muy prometedor para la modelo Lesly Reyna.

Sin embargo, mudarse a Nueva York con su mamá y sus hermanos le hizo casi imposible la vida a Lesly Reyna.

Y es que, su trabajo como mesera no le permitía ganar lo suficiente para solventar todos sus gastos. ¿Cómo solucionar el problema? OnlyFans fue la respuesta de Lesly Reyna.

Lesly Reyna (@leslyreynas / Instagram)

Lesly Reyna: Así pasó de ser Miss Perú Eco 2021 a modelo de OnlyFans

Ahora con 29 años, Lesly Reyna y su familia están feliz y plenamente instalados en ‘La Gran Manzana’.

Esto, a pesar de que sus gastos mensuales superan los 51 mil pesos que en definitiva no son producto de su trabajo como mesera.

Con sus elevados gastos, Lesly Reyna tuvo que ponerse creativa para encontrar una fuente de trabajo que le permitiera cubrir sus cuentas.

Las redes sociales le dieron la respuesta y ahora Lesly Reyna es una exitosa modelo de OnlyFans.

Lesly Reyna (@leslyreynas / Instagram)

Lesly Reyna: ¿Cuánto gana como modelo de OnlyFans?

¿Qué contenido ofrece Lesly Reyna en su cuenta de OnlyFans? En declaraciones para ‘Magaly TV La Firme’, la modelo habló al respecto:

“Lo que no ven en mi Instagram y en mis redes, esto es más exclusivo para mis fans. Y si puedo generar ingresos de esto, no lo voy a desaprovechar. No tengo por qué ocultarlo. Siento que es una manera inteligente de capitalizar el alcance que tienes en las personas”.

Lesly Reyna reveló que gana alrededor de 5 mil dólares mensuales con sus ingresos de OnlyFans, esto equivale a poco más de 86 mil pesos.

Lesly Reyna (@leslyreynas / Instagram)

Actualmente, Lesly Reyna cobra poco más de 400 pesos al mes por suscripción y más de mil 150 pesos por tres meses.

En su perfil, Lesly Reyna publica fotos y videos con poca ropa, aunque también hay desnudos.

Sobre lo que OnlyFans le ha aportado a su vida, Lesly Reyna comentó:

“Cada mujer es libre de decidir si hacerlo o no, de capitalizar su fama o atención. A mí me independiza como mujer y siento que esto me empodera. La gente que sabe, lo quiere hacer y tiene objetivos, adelante”.