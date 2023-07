En YouTube está circulando un video en el que una doctora, de nombre Linda Kramer, contó una insólita historia en la que asegura haber muerto durante 15 minutos y estar 5 años en el cielo.

Probablemente una de las preguntas que más miedo e incertidumbre ha generado entre los humanos, es “¿qué hay después de la muerte?”.

Hay quienes de primera mano no creen en algo como “la vida después de la muerte”, así como en otras ideas como lo es la reencarnación, el cielo o el infierno.

Si bien algunas corrientes religiosas ofrecen el consuelo de la vida y el descanso eterno, lo cierto es que todavía no hay una respuesta definitiva a esta pregunta.

Sin embargo, hay una mujer que contó su experiencia de muerte y lo que hay más allá de ella. Se llama Linda Kramer y esta es su insólita historia.

Muerte (Pixabay)

Linda Kramer, la mujer que clínicamente fue declarada muerta durante 15 minutos

Fue en el canal de YouTube Near Death Experiences (experiencias cercanas a la muerte, en español) que Linda Kramer relató haber muerto durante 15 minutos.

Por lo que cuenta, todo ocurrió el 6 de mayo del año 2001. Linda Kramer incluso muestra sus expedientes médicos en los cuales se confirmó su muerte.

La cual, clínicamente, fue de aproximadamente 15 minutos.

De acuerdo con Linda Kramer todo fue como un sueño, pues recuerda empezar a flotar y ver su cuerpo y a quienes la rodeaban desde arriba.

Cielo (Pixabay)

Linda Kramer murió durante 15 minutos, pero dice que estuvo 5 años en el cielo

Si bien Linda Kramer menciona que estuvo clínicamente muerta durante 15 minutos, ella asegura que no solo haber subido al cielo, sino también haber permanecido en él 5 años.

Por lo que describe, el cielo es un lugar inmenso en el que tenía la capacidad de adoptar la apariencia de cualquier persona u animal.

Del mismo modo, menciona que podía transportarse a los diferentes lugares que había con solo pensarlo.

En el cielo, según Linda Kramer, hay edificaciones y montañas más grandes e imponentes de las que hay en en la Tierra.

Al parecer el tiempo no existe en el cielo, por lo que Linda Kramer no se imagina lo que hubiera pasado con su cuerpo si no hubiera regresado del cielo.

La doctora Linda Kramer comenta que pudo calcular el tiempo basada en cuánto le tomaba caminar determinada distancia.